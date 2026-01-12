الإدارات التعليمية : الموبايل ممنوع "للطلاب والمعلمين" بلجان امتحانات نصف العام 2026

أكدت الإدارات التعليمية ، أن هناك تعليمات مشددة بعدم حيازة المراقبين والملاحظين للهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجان امتحانات نصف العام 2026

وأوضحت الإدارات التعليمية ، أن هناك أيضا تعليمات بالتشديد على عدم إصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أثناء دخولهم لجان امتحانات نصف العام 2026

وشددت الإدارات التعليمية كذلك على أن التعليمات شملت منع دخول أولياء الأمور للمدارس أثناء امتحانات نصف العام 2026

وكانت قد انطلقت السبت الماضي امتحانات نصف العام 2026 لطلاب صفوف النقل في جميع المحافظات

وأعلنت إدارة عين شمس التعليمية ، عن آلية التعامل مع الغشاشين ومثيري الشغب في لجان امتحانات نصف العام 2026 في المدارس

وأكدت منيرة أسامة مدير إدارة عين شمس التعليمية ، أن امتحانات نصف العام 2026 خط أحمر، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال أي خروج عن النظام أو إرتكاب أفعال او أي شغب أو حالات غش تخل بسير الامتحانات، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 15/2/2018

وأوضحت مدير إدارة عين شمس التعليمية ، أنه خلال امتحانات نصف العام 2026 سيتم إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد واعتباره راسبًا سواء في الامتحانات العامة أو المحلية، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا، حال ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

تصوير أو طباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بأي وسيلة قبل اللجان او أثناءها

الغش أو الشروع فيه بأي صورة من الصور.

القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحانات أو تعطيلها.

الإعتداء بالقول أو الفعل على أي من القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب، أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.

وشددت مدير إدارة عين شمس التعليمية على تطبيق القانون بكل حزم، وذلك حرصا على مصلحة الطلاب وإلتزامهم ، متمنيةً للجميع دوام التوفيق والانضباط في ظل احترام القانون والقواعد المنظمة

وكانت قد أعلنت المدارس عن تلقيها تعليمات رسمية تشدد على منع الطلاب من اصطحاب الموبايل في لجان امتحانات نصف العام 2026 حتى ولو مغلقا.

وأوضحت المدارس للطلاب أن هذه التعليمات تأتي وفقا للقواعد واللوائح المنظمة لأعمال امتحانات نصف العام 2026 .

وحذرت المدارس الطلاب قائلة : من سيخالف تلك التعليمات ويُضبط مصطحبا تيلفونه المحمول مفتوحا أو مغلقا سيتعرض للمساءلة.