قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1230 مشروعا.. وزير الصحة: تريليون جنيه حجم الاستثمار في القطاع الصحي منذ 2014
السلطات الإيرانية تدعو الناس للنزول إلى الشوارع للاحتجاج على الاضطرابات التي تشهدها البلاد
البيت الأبيض يعلن حالة طوارئ وطنية لحماية عائدات نفط فنزويلا
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم السبت 10-1-2026
طه عبد الوهاب: أعترف وأقر دي أصعب مسابقة شوفتها في حياتي
بعد التعاقد مع سيمينيو.. عمر مرموش يحسم مصيره مع مانشستر سيتي| اعرف القرار
التعاون الإسلامي: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي
العد التنازلي بدأ.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
طارق العريان: عمرو يوسف أقرب أصدقائي في الوسط الفني
بعد صعود تاريخي.. كبار مديري الأموال يتوقعون مزيدا من مكاسب الذهب في 2026
مكاسب بالجملة للأهلي بعد الفوز على فاركو بكأس عاصمة مصر
صاحب صورة “صلي على النبي” يكشف لـ “صدى البلد”: صنعت تريند إنسانيًا على السوشيال ميديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مشاكل بالتابلت وأسئلة من الكتب الخارجية| أبرز أزمات امتحانات أولى و2 ثانوي اليوم

الدكتور محمد كمال
الدكتور محمد كمال
ياسمين بدوي

كشف الدكتور محمد كمال الخبير التربوي وأستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، عن أبرز المشاكل التي شهدتها اليوم امتحانات نصف العام 2026 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .

وقال الدكتور محمد كمال : تحاول وزارة التعليم أداء امتحانات نصف العام 2026 لصفوف النقل بأقل عدد من المشكلات ، لكن الواقع الفعلي ومن اليوم الأول أثبت وجود مشكلات لا حصر لها وعلى رأسها:

  • مشكلات التابلت: فإما لا يستقبل الامتحان، أو عدم انتظام الشبكة أو يفصل الامتحان دون أن يحفظ إجابات الطالب، وعند إحضار أوراق للإجابة على الامتحان لا يحصل الطالب على الوقت من جديد مما يهدر وقت الطالب في الإجابة، أو يتم توزيع ورق الأسئلة لمن يؤدون الامتحان ورقيا متأخر. 

وتعليقا على ذلك قال الدكتور محمد كمال : قولنا مرارا و تكرارا أن التابلت يصلح بديلا للكتاب المدرسي لكنه لا يصلح كوسيلة للامتحانات ، والدليل على ذلك أن كل عام وكل ترم تتكرر نفس المشكلات وكأن الوزارة تتوقع نتيجة مختلفة رغم عدم اختلاف المقدمات.

  •  برغم تأكيد الوزارة على أن الامتحان سيكون من أسئلة كتب الوزارة وأسئلة كتب التقييمات وليس من الكتب الخارجية، إلا أن عدد ليس قليل من الإدارات التعليمية جاء امتحانها من كتب خارجية بعينها بشكل حرفي، وهو ما يعني إما عدم قدرة مستشاري المواد على تطبيق تعليمات الوزير، أو أن هناك مستفيدين من الترويج لكتب خارجية بعينها ، وفي الحالتين فالأمر يضرب مصداقية الوزارة في مقتل.
  •  وضع نماذج امتحانات مختلفة لنفس الامتحان بدلاً من وضع نموذج واحد ولكن بترتيب مختلف وهو ما يعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص، ويظلم بعض الطلاب.

وأخيرا قال الدكتور محمد كمال : إن المشكلة أن هذه المشكلات تتكرر كل ترم، وكل عام، وفي كل مرة قبل الامتحانات يكون هناك وعود بعدم حدوث أي منها، وكل مرة تتكرر، وأخشى ما نخشاه أن يحدث ذلك في امتحانات الثانوية العامة 2026 .

امتحانات نصف العام 2026 امتحانات نصف العام الأول والثاني الثانوي الثانوي امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا؟

ترشيحاتنا

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 110 أدعية تقضي لك 1000 حاجة

دار الإفتاء

باحثة بدار الإفتاء تحذر من خطورة عالم السوشيال ميديا ..ماذا قالت ؟

د. سلامة داود

رئيس جامعة الأزهر يوضح أسرار ذكر النبي بالنبوة قبل اسمه في الحديث الشريف

بالصور

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3
تسلا Model 3
تسلا Model 3

طارق العريان: نفسي أعمل فيلم مع روبرت دي نيرو

طارق العريان مع عبلة سلامة
طارق العريان مع عبلة سلامة
طارق العريان مع عبلة سلامة

تشغيل جهاز الأشعة الجديد بمستشفى الصدر بالزقازيق بتكلفة 600 ألف جنيه

تركيب جهاز اشعة
تركيب جهاز اشعة
تركيب جهاز اشعة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد