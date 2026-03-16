الرئيس السيسي: مسابقة دولة التلاوة نجحت في جمع الأسرة المصرية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، أن مسابقة دولة التلاوة، نجحت هذه المبادرة، فى جمع الأسرة المصرية، على مائدة الجمال والذوق الرفيع، وأعادت صياغة علاقتنا، بهويتنا الدينية والثقافية الراقية، فمصر كانت وما زالت؛ هى المورد العذب، الذى نهل منه العالم أجمع، أصول التلاوة والترتيل وهى التى قدمت عبر تاريخها العريق، أصواتا ندية، أضاءت قلوب المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، بخشوعها وصفائها.



وأوضح أننا فى الدولة المصرية؛ إذ نحتفل بهذا النجاح، فإننا نتطلع إلى رؤية إبداعات مماثلة، فى كافة العلوم والميادين حتى نرى بعد ﴿دولة التلاوة﴾، ميلاد ﴿دولة العلم﴾، و﴿دولة الإبداع والاختراع﴾، و﴿دولة الفصاحة﴾، لتظل مصر رائدة فى كل مجال، كما هى رائدة فى دولة التلاوة.

شعب مصر العظيم،

من مشكاة هذه الليلة المباركة، أؤكد لكم أن التحديات التى تواجهنا، تتطلب منا صبرا جميلا، وعزما لا يلين فبناء الجمهورية الجديدة، يقوم على الجهد والعرق والعلم فنحن نواصل العمل ليل نهار، فى كل بقعة من أرض مصر، لتوفير حياة كريمة؛ تليق بهذا الشعب الأصيل لذلك فإننى أؤمن يقينا؛ بأن الله يثيب المخلصين فى عملهم، وأن ما نقدمه اليوم من مشروعات وتنمية، هو الثمر الذى سيجنيه أبناؤنا؛ بمشيئة الله وتوفيقه.

الحضور الكريم،

نبعث اليوم "رسالة سلام، من أرض السلام، فى ليلة السلام" وفى احتفالنا بليلة القدر؛ التى قال الله تعالى فيها ﴿سلام هى حتى مطلع الفجر﴾، نؤكد من خلالها للعالم أجمع، أن السلام هو جوهر الوجود ومبتغى العقلاء، وهو القيمة التى تصون الأرواح وتحفظ كرامة الإنسان ومن أجل ذلك؛ تواصل مصر أداء دورها التاريخى، فى مساندة القضايا العادلة، معلنة تضامنها مع كل نفـــس بشــــرية، تعانــــى من ويــــلات الصــــــراع.. فرسالتنا نابعة من إيماننا العميق، بأن وحدة المصير الإنسانى، تقتضى التعايش السلمى، لمواجهة التحديات وتحقيق السلام للجميع ومن هذا المنطلق؛ أكرر دعوتى لوقف التصعيد وحقن الدماء، وإدانة العدوان على الدول العربية الشقيقة، مع السعى إلى الانخراط فى المفاوضات الجادة، لإنهاء كافة الصراعات الإقليمية.

فى ختام كلمتى؛ أدعو الله تعالى أن يحفظ مصر من كل سوء، وأن يوفقنا لما فيه خير بلدنا وأمتنا والإنسانية جمعاء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.

