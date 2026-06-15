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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صداقة تاريخية.. رئيس الوزراء يلتقي نظيره الصربي

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور ديورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، وذلك على هامش افتتاح فعاليات النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي "Africa Health ExCon 2026"، بالإنابة عن  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو الجاري.

وحضر اللقاء كل من: الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والسفير/ وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، و/ ميروسلاف تشيستوفيش، سفير صربيا بالقاهرة.

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بنظيره الصربي في ثاني زيارة له إلى القاهرة بعد زيارته الأولى في يونيو 2025، مشيرًا إلى علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، لاسيما الدور المشترك في تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى العلاقات الاقتصادية القوية التي تربط الجانبين، لا سيما منذ التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا على هامش زيارة الرئيس الصربي إلى مصر في يوليو 2024، مؤكدًا الأهمية القصوى للتفعيل الكامل للاتفاقية بعد دخولها حيز التنفيذ في سبتمبر 2025، باعتبارها الأداة الرئيسية لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري وإحداث نقلة نوعية في حجم التعاون الاقتصادي بين الدولتين، وكذا تعميق العلاقات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة في مجالات عديدة، كالبنية التحتية والزراعة والتشييد والبناء وغيرها.

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن التطلع إلى انعقاد مجلس رجال الأعمال المشترك بصورة دورية نظرًا لأهميته، بحيث تصبح أعماله نشاطًا مستدامًا لتعزيز التواصل بين دوائر الأعمال، جنباً إلى جنب مع جهود إنشاء مجالس أعمال قطاعية، حيث يمكن التركيز على القطاعات ذات الأولوية ومنها: الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والسياحة، ومواد البناء، والطيران المدني، والأدوية، والصناعات الغذائية والزراعية، والتطوير العقاري، وغيرها.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء الحرص على المشاركة المصرية بصورة فاعلة ومؤثرة في معرض "إكسبو 2027 بلجراد" بما يجسد عمق العلاقات الثقافية والاقتصادية بين الشعبين، ويسهم في تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية المتبادلة والشراكات الاقتصادية بين البلدين.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا استعداد مصر لتسيير رحلات الطيران المباشر بين مصر وصربيا، معربًا عن تطلعه بأن تقوم صربيا بالمثل، بما يدعم حركة السياحة والتجارة والاستثمار وتواصل الشعبين الصديقين.

فيما أشاد رئيس وزراء جمهورية صربيا بالعلاقات التاريخية التي تجمع مصر وصربيا.

وأشار الدكتور ديورو ماتسوت إلى أهمية حضوره اليوم افتتاح فعاليات النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي "Africa Health ExCon 2026"، مشيدًا بدور مصر في تنظيم هذا المؤتمر المهم.

ولفت رئيس وزراء جمهورية صربيا إلى الأهمية التي يحظى بها معرض إكسبو 2027، ودوره كمنصة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وتعزيز الصادرات.

وأعرب الدكتور ديورو ماتسوت، في أثناء اللقاء، عن تطلعه إلى تعميق التعاون مع مصر في مجال السياحة، مشيدًا بالسوق المصرية كأحد أهم الأسواق السياحية حول العالم، معربًا أيضًا عن تطلعه إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وصربيا.

ونوه رئيس وزراء جمهورية صربيا خلال اللقاء كذلك إلى إمكانية فتح آفاق للتعاون مع مصر في مجال تصنيع الدواء.

وأكد الدكتور ديورو ماتسوت إعجابه الشديد بحجم البنية التحتية التي أنجزتها مصر خلال الأعوام الماضية، بما يمهد لاستقبال العديد من الصناعات.

مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

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