رابط امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 و خطوات الإجابة .. تفاصيل كاملة

ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من ملفات تقييم الأداء للطلاب المغتربين الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج 2026 بمرحلة رياض الأطفال و الصفين الأول والثاني الابتدائي وكذلك تم اتاحة ملفات امتحانات أبناؤنا فى الخارج 2026 من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوى ، عن طريق منصة أبناؤنا فى الخارج  عبر الرابط التالي : https://sabroad.emis.gov.eg  وذلك  وفقا للجدول الرسمى المعتمد و المعلن لامتحانات الفصل الدراسى الأول 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات المنظمة لكيفية أداء الطلاب امتحانات أبناؤنا فى الخارج 2026 و كذلك كيفية التعامل مع  ملفات تقييم الأداء وإرسالها بشكل إلكتروني من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وذلك فى صفحة تحميل ملفات الامتحانات و تقييم الأداء.

خطوات أداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن خطوات أداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 ، مؤكدةً أنها تتمثل فيما يلي :

  •   سوف يتم اتاحة تحميل النسخ الإلكترونية PDF من امتحانات أبناؤنا في الخارج عن طريق المنصة الإلكترونية امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 من خلال https://sabroad.emis.gov.eg/Exams 
  •  يقوم الطالب بتحميل الامتحان المتاح على المنصة وذلك طبقا للجدول المعتمد
  • يتم طباعة الامتحان وكتابة البيانات الشخصية ( الاسم ورقم الجلوس ) أعلى كل صفحة من صفحات الامتحان في المكان المخصص لها
  •  على الطالب البدء في قراءة الأسئلة جيدا ثم الإجابة عليها


 

  •  الأسئلة كلها اختيار من متعدد ( بأربعة بدائل) يختار الطالب أحدها
  •  الإجابة تكون في نفس ورقة الأسئلة وذلك عن طريق وضع علامة  أمام اختيار واحد فقط ( و ستلغى درجة السؤال للطالب عند وضع علامة أمام إجابتين أو أكثر)
  •  بعد انتهاء الطالب من الإجابة على جميع أسئلة الامتحان يقوم ولي الامر بعمل مسح إلكتروني Scan لجميع صفحات الامتحان وحفظه بصيغة PDF ثم إرساله عن طريق إيميل ولي الأمر عبر المنصة الإلكترونية لـ أبناؤنا في الخارج خلال نفس يوم الامتحان لكل مادة طبقا للجدول وذلك من خلال الرابط التالي https://sabroadupload.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F 
