رابط امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 و خطوات الإجابة .. تفاصيل كاملة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من ملفات تقييم الأداء للطلاب المغتربين الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج 2026 بمرحلة رياض الأطفال و الصفين الأول والثاني الابتدائي وكذلك تم اتاحة ملفات امتحانات أبناؤنا فى الخارج 2026 من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوى ، عن طريق منصة أبناؤنا فى الخارج عبر الرابط التالي : https://sabroad.emis.gov.eg وذلك وفقا للجدول الرسمى المعتمد و المعلن لامتحانات الفصل الدراسى الأول

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات المنظمة لكيفية أداء الطلاب امتحانات أبناؤنا فى الخارج 2026 و كذلك كيفية التعامل مع ملفات تقييم الأداء وإرسالها بشكل إلكتروني من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وذلك فى صفحة تحميل ملفات الامتحانات و تقييم الأداء.

خطوات أداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن خطوات أداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 ، مؤكدةً أنها تتمثل فيما يلي :

سوف يتم اتاحة تحميل النسخ الإلكترونية PDF من امتحانات أبناؤنا في الخارج عن طريق المنصة الإلكترونية امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 من خلال https://sabroad.emis.gov.eg/Exams

يقوم الطالب بتحميل الامتحان المتاح على المنصة وذلك طبقا للجدول المعتمد

يتم طباعة الامتحان وكتابة البيانات الشخصية ( الاسم ورقم الجلوس ) أعلى كل صفحة من صفحات الامتحان في المكان المخصص لها

على الطالب البدء في قراءة الأسئلة جيدا ثم الإجابة عليها



