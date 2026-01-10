قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجرت عملية تحويل.. مواطنة تطالب الصحة بتصحيح جنسها أمام المحكمة
لم يعد مجرد بريد إلكتروني.. جوجل تضيف مساعد ذكي يعيد ترتيب بريدك
ما سبب قلة البركة في المال؟.. اجتنب 7 أفعال وردد هذا الدعاء
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 10 يناير 2026
نيرمين طاحون: التضخم ليس قدرًا ويحتاج قرارات جريئة وإصلاح جذري للاقتصاد
كأس عاصمة مصر.. مواعيد مباريات السبت والأحد والإثنين
قمة نارية بين الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم إفريقيا
حالة الطقس اليوم.. استمرار انخفاض الحرارة والأجواء شديدة البرودة
تشكيل المنتخب المتوقع أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية
شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار
كم عدد أيام الصيام المتبقية في رجب؟.. هذا اليوم يبعدك عن جهنم مسيرة 70 سنة
أخبار التوك شو | اختفاء شيرين عبد الوهاب.. معاناة مرضى السيلياك من أجل العلاج.. من يرأس مجلس النواب 2026؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء امتحانات نصف العام 2026 لصفوف النقل بجميع المحافظات .. اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

تنطلق اليوم السبت امتحانات نصف العام 2026 في المواد الأساسية لطلاب صفوف النقل في المدارس بجميع المحافظات .

وتعقد امتحانات نصف العام 2026 لطلاب صفوف النقل في المدارس حسب الجداول المعتمدة لكل الصفوف الدراسية بكل محافظة في مصر ، ففي القاهرة ، يؤدي طلاب الصفين الثالث و الرابع الابتدائي في لجان امتحانات نصف العام 2026 امتحان اللغة العربية ، ويؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحان الرياضيات ، ويؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي امتحان العلوم ، ويؤدي طلاب الصف الأول الاعدادي اللغة العربية والخط والإملاء ، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي العلوم ، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان اللغة العربية ، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الرياضيات العامة .

وفي الجيزة ، يؤدي طلاب الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الإبتدائي والأول والثاني الإعدادي في لجان امتحانات نصف العام 2026 اليوم امتحان اللغة العربية ، ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي اللغة العربية

من جانبها .. رفعت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة درجة الاستعداد القصوى، بعد الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات نصف العام 2026 الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، والمقرر بدءها اعتبارًا من اليوم السبت 10 يناير 2026 وحتى الخميس 15 يناير 2026 ، وذلك في إطار حرص المديرية على توفير بيئة امتحانية آمنة، مستقرة، ومنضبطة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

 شملت استعدادات بدء امتحانات نصف العام 2026 بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ما يلي :

  •  التأكد من جودة التهوية والإضاءة داخل اللجان .
  • نظافة الفصول وصلاحية الأثاث المدرسي .
  • تهيئة اللجان بما يوفر الهدوء والانضباط أثناء أداء الامتحانات
  • كما تم توزيع الطلاب على كشوف المناداة بما يحقق الانضباط داخل اللجان، ويحد من أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات، ويكفل العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب .

منع اصطحاب الموبايل في لجان امتحانات نصف العام 2026

وأعلنت المدارس عن تلقيها تعليمات رسمية تشدد على منع الطلاب من اصطحاب الموبايل في لجان امتحانات نصف العام 2026 حتى ولو مغلقا.

وأوضحت المدارس للطلاب أن هذه التعليمات تأتي وفقا للقواعد واللوائح المنظمة لأعمال امتحانات نصف العام 2026 .

وحذرت المدارس الطلاب قائلة : من سيخالف تلك التعليمات ويُضبط مصطحبا تيلفونه المحمول مفتوحا أو مغلقا سيتعرض للمساءلة.
 

امتحانات نصف العام 2026 امتحانات نصف العام نصف العام 2026 امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الديزل

بطل جمهورية وعاد من العمرة منذ أيام | أصدقاء “الديزل” ضحية إطلاق النار بالجيم يكشفون كواليس الحادث

مصر وكوت ديفوار

اتفرج براحتك مجانًا.. قنوات مفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وكوت ديفوار

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في شهر رمضان 2026 | هل أصدرت التعليم قرارات جديدة؟

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

الأهلي

صفقة الأهلي توقع رسميًا لريد ستار بلجراد الصربي

الأرصاد

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

بالصور

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي .. إهمال البروتين يؤدي لـ سوء المزاج .. 4 نصائح لتقليل التوتر والإجهاد

الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي

أطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة على الريق : تسبب مشكلات صحية

لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟

علامات الكبد الدهني تُشخص خطأ.. اعرفها قبل فوات الأوان

علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

فيديو

رضوي الشربيني وأزمة لقاء الخميسي

غريبة إنها سكتت 7 سنين.. تعليق رضوى الشربيني على أزمة لقاء الخميسي وعبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد