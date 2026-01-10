بدء امتحانات نصف العام 2026 لصفوف النقل بجميع المحافظات .. اليوم

تنطلق اليوم السبت امتحانات نصف العام 2026 في المواد الأساسية لطلاب صفوف النقل في المدارس بجميع المحافظات .

وتعقد امتحانات نصف العام 2026 لطلاب صفوف النقل في المدارس حسب الجداول المعتمدة لكل الصفوف الدراسية بكل محافظة في مصر ، ففي القاهرة ، يؤدي طلاب الصفين الثالث و الرابع الابتدائي في لجان امتحانات نصف العام 2026 امتحان اللغة العربية ، ويؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحان الرياضيات ، ويؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي امتحان العلوم ، ويؤدي طلاب الصف الأول الاعدادي اللغة العربية والخط والإملاء ، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي العلوم ، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان اللغة العربية ، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الرياضيات العامة .

وفي الجيزة ، يؤدي طلاب الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الإبتدائي والأول والثاني الإعدادي في لجان امتحانات نصف العام 2026 اليوم امتحان اللغة العربية ، ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي اللغة العربية

من جانبها .. رفعت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة درجة الاستعداد القصوى، بعد الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات نصف العام 2026 الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، والمقرر بدءها اعتبارًا من اليوم السبت 10 يناير 2026 وحتى الخميس 15 يناير 2026 ، وذلك في إطار حرص المديرية على توفير بيئة امتحانية آمنة، مستقرة، ومنضبطة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

شملت استعدادات بدء امتحانات نصف العام 2026 بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ما يلي :

التأكد من جودة التهوية والإضاءة داخل اللجان .

نظافة الفصول وصلاحية الأثاث المدرسي .

تهيئة اللجان بما يوفر الهدوء والانضباط أثناء أداء الامتحانات

كما تم توزيع الطلاب على كشوف المناداة بما يحقق الانضباط داخل اللجان، ويحد من أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات، ويكفل العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب .

منع اصطحاب الموبايل في لجان امتحانات نصف العام 2026

وأعلنت المدارس عن تلقيها تعليمات رسمية تشدد على منع الطلاب من اصطحاب الموبايل في لجان امتحانات نصف العام 2026 حتى ولو مغلقا.

وأوضحت المدارس للطلاب أن هذه التعليمات تأتي وفقا للقواعد واللوائح المنظمة لأعمال امتحانات نصف العام 2026 .

وحذرت المدارس الطلاب قائلة : من سيخالف تلك التعليمات ويُضبط مصطحبا تيلفونه المحمول مفتوحا أو مغلقا سيتعرض للمساءلة.

