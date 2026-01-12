مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر اليوم والقنوات الناقلة

تشهد بطولة كأس عاصمة مصر اليوم مجموعة من المواجهات القوية التي تحظى باهتمام جماهيري كبير، في ظل سعي الفرق لتحقيق نتائج إيجابية وتعزيز فرصها في المنافسة على اللقب. وتقام ثلاث مباريات مهمة تجمع بين فرق تمتلك طموحات مختلفة، سواء بالمنافسة أو تصحيح المسار، وسط ترقب كبير من الجماهير والمتابعين.

إنبي يواجه المقاولون العرب في صدام قوي

يفتتح فريق إنبي مواجهات اليوم عندما يصطدم بنظيره المقاولون العرب، في لقاء منتظر يقام في تمام الساعة الخامسة مساءً، ويُذاع عبر شاشة ON SPORT 2.

ويدخل إنبي المباراة بحثًا عن استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، بينما يسعى المقاولون العرب لتقديم أداء قوي والعودة بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في المجموعة.

غزل المحلة يصطدم بسيراميكا كليوباترا

في التوقيت نفسه، يلتقي فريق غزل المحلة مع سيراميكا كليوباترا في مباراة لا تقل أهمية، وتنطلق أيضًا عند الساعة الخامسة مساءً، وتنقلها قناة ON SPORT 1.

ويأمل غزل المحلة في مواصلة عروضه القوية وتحقيق نتيجة مرضية أمام خصم عنيد، بينما يتطلع سيراميكا كليوباترا إلى فرض أسلوبه والخروج بالنقاط الكاملة لمواصلة المنافسة بقوة في البطولة.

البنك الأهلي في اختبار صعب أمام الإسماعيلي



تُختتم مواجهات اليوم بلقاء مرتقب يجمع بين البنك الأهلي والإسماعيلي، وذلك في الساعة الثامنة مساءً، على شاشة ON SPORT 1.

ويسعى البنك الأهلي لاستغلال المباراة لتحقيق فوز مهم يعزز من موقفه، في حين يدخل الإسماعيلي اللقاء بطموحات كبيرة، واضعًا نصب عينيه تحقيق نتيجة إيجابية تُسعد جماهيره وتدعم حظوظه في البطولة



