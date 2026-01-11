قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محترفين وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالغياب عن نهائي أفريقيا في هذه الحاله
هل الخلع حلال أم حرام إذا تم دون رغبة الزوج؟.. أزهري يعلن مفاجأة
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026
نتنياهو يوقع اتفاقاً أمنياً مع ألمانيا يتضمن تعاوناً سيبرانياً وتعقباً لإيران ووكلائها
وست هام يونايتد يتاهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس إنجلترا
تقوّي أواصر المودة.. الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين
وفد من حماس يصل القاهرة للتشاور بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
ماراثون المهندسين يشتعل.. 570 مرشحا في اليوم الأول و13 يتنافسون على مقعد النقيب
منتجي الدواجن تكشف أسباب ارتفاع الأسعار خلال الـ 14 يومَا الماضية
خطوة نحو النجمة الثامنة.. منتخب مصر في مهمة جديدة لخطف لقب أمم أفريقيا
شرط إلزامي لإصدار تأشيرة الحج 2026.. أماكن استخراج شهادة الاستطاعة الصحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الزمالك يخسر من زد في بطولة كأس عاصمة مصر

الزمالك
الزمالك
حسام الحارتي

خسر فريق الزمالك من منافسه زد بهدف دون رد فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم “الأحد” على استاد السلام ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

أحرز أحمد خالد في إحراز  هدف تقدم زد في شباك الزمالك في الدقيقة 28  بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وخاض الزمالك المباراة يتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – عمر جابر.

خط الوسط: يوسف وائل "فرنسي" - سيف جعفر –آدم كايد.

خط الهجوم : أحمد شريف – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

وجاء تشكيل زد كالتالي:-

حارس المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: سامح إبراهيم - أحمد طارق - أحمد فتحي كاستلو - محمد ربيعة

خط الوسط: ماتا ماجاسا - أحمد خالد كباكا

خط الوسط الهجومي: أحمد الصغيري - رأفت خليل - مصطفى سعد ميسي

المهاجم: أحمد عادل ميسي

فريق الزمالك زد كأس عاصمة مصر دور المجموعات كأس عاصمة بطولة كأس عاصمة مصر

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

العلاقات الأسرية

الرجل غير المرأة.. أمل محسن تكشف سر فشل العلاقات الأسرية

صلاح فوزي

أول تعليق لـ صلاح فوزي بعد تعيينه بقرار رئاسي في مجلس النواب

مجلس النواب

النائبة نشوى عقل: اختياري في النواب ثقة كبيرة للغاية من الرئيس السيسي

بالصور

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

