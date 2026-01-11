الزمالك يخسر من زد في بطولة كأس عاصمة مصر

خسر فريق الزمالك من منافسه زد بهدف دون رد فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم “الأحد” على استاد السلام ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

أحرز أحمد خالد في إحراز هدف تقدم زد في شباك الزمالك في الدقيقة 28 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وخاض الزمالك المباراة يتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – عمر جابر.

خط الوسط: يوسف وائل "فرنسي" - سيف جعفر –آدم كايد.

خط الهجوم : أحمد شريف – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

وجاء تشكيل زد كالتالي:-

حارس المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: سامح إبراهيم - أحمد طارق - أحمد فتحي كاستلو - محمد ربيعة

خط الوسط: ماتا ماجاسا - أحمد خالد كباكا

خط الوسط الهجومي: أحمد الصغيري - رأفت خليل - مصطفى سعد ميسي

المهاجم: أحمد عادل ميسي