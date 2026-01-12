قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاحنة تقتحم مظاهرة ضد إيران في لوس أنجلوس وتخلف إصابات
طرق إستخراج قيد عائلى 2026
هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
عبادات ليلة الإسراء والمعراج 2026 وموعدها الصحيح.. لا تفوت ثوابها
قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور
عضو اتحاد الكرة: إحنا مصر ومش سامعين لأي حد سلبي.. وهدفنا الرجوع بكأس أفريقيا
دعاء الفجر 23 شهر رجب.. كلمات مستحبة تفتح لك أبواب الفرج
ترامب يشعل سباق القطب الشمالي.. حديث عن الاستحواذ على جرينلاند يثير قلق أوروبا والناتو
ترامب يلوح بخيارات غير مسبوقة ضد إيران.. ضربات محتملة والكونجرس يحذر
موعد مباراة الأهلي أمام الطلائع فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
الأهالي ضربوه.. قائد سيارة يدهس شخصين بالجيزة
أعلى سعر دولار اليوم 12-1-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قول بسم الله.. أمير المصري يكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس فيلم Giant

النجم أمير المصري مع أوركيد سامي
النجم أمير المصري مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

كشف الفنان أمير المصري في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري عن كواليس وأسرار فيلمه الجديد Giant، متحدثًا عن التحضيرات المكثفة والتحديات التي واجهته خلال العمل، إلى جانب طموحاته الفنية المستقبلية.


وأوضح أمير المصري أن التحضير للفيلم استغرق نحو 4 أسابيع كاملة، كان يعمل خلالها بشكل يومي لمدة تصل إلى 12 ساعة، مؤكدًا أن الدور يُعد من أصعب الأدوار في مسيرته الفنية حتى الآن. وأضاف:
«أنا فخور جدًا ومتحمس، وسعيد إن الجمهور بيتفرج وبيتبسط، وده أهم حاجة بالنسبة لي».


وتحدث أمير عن تجسيده لشخصية الملاكم العالمي نسيم حميد، مشيرًا إلى أن هذه الشخصية كانت تمثل له قدوة حقيقية في طفولته، قائلًا:
«كان مهم بالنسبة لي وأنا صغير أشوف شاب عربي مسلم نجح وبقى مميز، ده كان بيدينا أمل كبير».


وأضاف أن ارتباطه بالشخصية جاء أيضًا من تشابه التجربة الإنسانية، موضحًا:
«أنا كمان اتولدت وعشت برا، وحسيت إن النجاح ممكن يتحقق لو الواحد ركز واجتهد».


وأشار أمير المصري إلى موقف مؤثر جمعه بالشخصية الحقيقية، قائلًا إن نسيم حميد قال له:
«قول بسم الله، والفيلم هيعمل نجاح كبير»، وهو ما منحه دفعة معنوية كبيرة قبل بدء التصوير.
وفي ختام اللقاء، عبّر أمير المصري عن حبه لأعمال السيرة الذاتية، مؤكدًا رغبته في تجسيد شخصيات حقيقية ومؤثرة خلال الفترة المقبلة، لما تحمله هذه الأعمال من إلهام ورسائل إنسانية قوية.
يُذكر أن اللقاء جاء ضمن حوار خاص لموقع صدى البلد الإخباري، كشف فيه أمير المصري عن جوانب فنية وإنسانية جديدة من تجربته في فيلم Giant.


 

أمير المصري اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن

محترفان وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 .. موعد التطبيق والنسبة

أحمد شوبير

التوقيع خلال ساعات.. أحمد شوبير يزف نبأ سارًا لجماهير الإسماعيلي

ترشيحاتنا

النجم أمير المصري مع أوركيد سامي

قول بسم الله.. أمير المصري يكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس فيلم Giant

أمير المصري و والدة

أمير المصري مع والده في العرض الخاص لفيلم Giant

شيرين عبد الوهاب

رضوي الشربيني تدعم شيرين عبد الوهاب: مكانك فاضي ارجعي عشان نفسك

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

السبب وراء ظاهرة الديجافو

اتكرر قبل كدا.. خبيرة توضح التفسير العلمي لظاهرة الديجافو وتحسم الجدل حول أسبابها

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد