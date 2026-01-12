قول بسم الله.. أمير المصري يكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس فيلم Giant

كشف الفنان أمير المصري في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري عن كواليس وأسرار فيلمه الجديد Giant، متحدثًا عن التحضيرات المكثفة والتحديات التي واجهته خلال العمل، إلى جانب طموحاته الفنية المستقبلية.



وأوضح أمير المصري أن التحضير للفيلم استغرق نحو 4 أسابيع كاملة، كان يعمل خلالها بشكل يومي لمدة تصل إلى 12 ساعة، مؤكدًا أن الدور يُعد من أصعب الأدوار في مسيرته الفنية حتى الآن. وأضاف:

«أنا فخور جدًا ومتحمس، وسعيد إن الجمهور بيتفرج وبيتبسط، وده أهم حاجة بالنسبة لي».



وتحدث أمير عن تجسيده لشخصية الملاكم العالمي نسيم حميد، مشيرًا إلى أن هذه الشخصية كانت تمثل له قدوة حقيقية في طفولته، قائلًا:

«كان مهم بالنسبة لي وأنا صغير أشوف شاب عربي مسلم نجح وبقى مميز، ده كان بيدينا أمل كبير».



وأضاف أن ارتباطه بالشخصية جاء أيضًا من تشابه التجربة الإنسانية، موضحًا:

«أنا كمان اتولدت وعشت برا، وحسيت إن النجاح ممكن يتحقق لو الواحد ركز واجتهد».



وأشار أمير المصري إلى موقف مؤثر جمعه بالشخصية الحقيقية، قائلًا إن نسيم حميد قال له:

«قول بسم الله، والفيلم هيعمل نجاح كبير»، وهو ما منحه دفعة معنوية كبيرة قبل بدء التصوير.

وفي ختام اللقاء، عبّر أمير المصري عن حبه لأعمال السيرة الذاتية، مؤكدًا رغبته في تجسيد شخصيات حقيقية ومؤثرة خلال الفترة المقبلة، لما تحمله هذه الأعمال من إلهام ورسائل إنسانية قوية.

يُذكر أن اللقاء جاء ضمن حوار خاص لموقع صدى البلد الإخباري، كشف فيه أمير المصري عن جوانب فنية وإنسانية جديدة من تجربته في فيلم Giant.



