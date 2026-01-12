قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: إيران عرضت التفاوض معنا بعد تهديدات أمريكية
موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 12 يناير
طرق وأسعار استخراج شهادة ميلاد
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
أوهم المواطنين بالعلاج الروحاني.. دجال البحيرة يواجه هذ العقوبة بالقانون
عمرو حمزاوي: العالم يعيش حالة شبيهة بين الحربين العالميتين.. وترامب يتجاوز كل القواعد الأخلاقية
هل إقامة الاحتفال بذكرى مولد السيدة زينب حرام؟.. اعرف حكم الشرع
الأرصاد تطلق إنذاراً بحرياً.. والطقس شديد التقلب اليوم
ترامب: ضعف دفاعات جرينلاند يفرض على واشنطن خطوة حاسمة
ترامب: سنعمل على تشغيل الإنترنت للإيرانيين وأبحث الأمر مع إيلون ماسك
شاحنة تقتحم مظاهرة ضد إيران في لوس أنجلوس وتخلف إصابات
طرق إستخراج قيد عائلى 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترامب: إيران عرضت التفاوض معنا بعد تهديدات أمريكية

أرشيفية
أرشيفية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن إيران عرضت الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة، وذلك عقب تهديدات أمريكية باتخاذ إجراءات حازمة ضد طهران على خلفية الاحتجاجات الشعبية.

وتزامن هذا الإعلان مع تقارير صحافية أمريكية أفادت بأن ترامب يدرس بجدية تنفيذ ضربات عسكرية محدودة ضد إيران، ردًا على استهداف المتظاهرين، مشيرة إلى أن خيارات الهجوم المعروضة تشمل قصف مواقع داخل طهران ومهاجمة قوات الأمن الإيرانية دون نشر قوات برية.

وكان ترامب قد حذر، الجمعة الماضية من داخل البيت الأبيض، من أن استمرار الحكومة الإيرانية في “قتل شعبها” سيقابل بتدخل أمريكي قوي، مؤكدا أن الرد سيكون “مؤلما وشديدا” عبر ضربات جوية مركزة.

وفي السياق ذاته، جدد الرئيس الأمريكي دعمه العلني للمتظاهرين الإيرانيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن “إيران تتطلع إلى الحرية أكثر من أي وقت مضى”، وأن الولايات المتحدة “مستعدة للمساعدة”.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها إيران منذ 28 ديسمبر، على خلفية الانهيار الحاد للعملة المحلية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء 1.4 مليون ريال إيراني. ومع اتساع رقعة التظاهرات، تحولت المطالب المعيشية إلى تحد مباشر للنظام الحاكم، وسط تقارير عن سقوط قتلى واعتقالات واسعة.

في المقابل، صعدت طهران من لهجتها التحذيرية، إذ أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن أي هجوم على بلاده سيجعل القوات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة “أهدافًا مشروعة”. كما شدد المرشد الأعلى علي خامنئي على أن “أعداء إيران سيفشلون” كما حدث في السابق.

