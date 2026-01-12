قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: إيران عرضت التفاوض معنا بعد تهديدات أمريكية
موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 12 يناير
طرق وأسعار استخراج شهادة ميلاد
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
أوهم المواطنين بالعلاج الروحاني.. دجال البحيرة يواجه هذ العقوبة بالقانون
عمرو حمزاوي: العالم يعيش حالة شبيهة بين الحربين العالميتين.. وترامب يتجاوز كل القواعد الأخلاقية
هل إقامة الاحتفال بذكرى مولد السيدة زينب حرام؟.. اعرف حكم الشرع
الأرصاد تطلق إنذاراً بحرياً.. والطقس شديد التقلب اليوم
ترامب: ضعف دفاعات جرينلاند يفرض على واشنطن خطوة حاسمة
ترامب: سنعمل على تشغيل الإنترنت للإيرانيين وأبحث الأمر مع إيلون ماسك
شاحنة تقتحم مظاهرة ضد إيران في لوس أنجلوس وتخلف إصابات
طرق إستخراج قيد عائلى 2026
أخبار البلد

موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 12 يناير

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الأثنين 12 يناير 2026 للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

جدول مواقيت الصلاة غدًا الأحد 23 نوفمبر في المحافظات | المصري اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 12 يناير

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

• موعد أذان الفجر: 5:20 ص.

• موعد الشروق: 6:52 ص.

• موعد أذان ‎الظهر: 12:03 ص.

• ‎موعد أذان العصر: 2:55 م.

• موعد أذان ‎المغرب: 5:15 م.

• موعد أذان ‎العشاء: 6:37 م.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية   

- وقت صلاة الفجر 5:27 ص
-  موعد صلاة الظهر 12:08 ص
-  موعد صلاة العصر 2:58 م
-  موعد صلاة المغرب 5:17 م
-  موعد صلاة العشاء 6:40 م
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

-  وقت صلاة الفجر 5:17 ص
- موعد صلاة الظهر 11:59 ص
-  موعد  صلاة العصر 2:50 م
- موعد صلاة المغرب 5:10 م
- موعد صلاة العشاء 6:32 م
 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

-  وقت صلاة الفجر 5:06 ص
-  وقت صلاة الظهر 11:51 ص
-  موعد صلاة العصر 2:47 م
- وقت صلاة المغرب 5:07 م
- وقت صلاة العشاء 6:27 م
 

مواقيت الصلاة فى أسوان

-  وقت صلاة الفجر 5:06 ص
- موعد صلاة الظهر 11:57 ص
-  موعد صلاة العصر 3:00 م
- موعد صلاة المغرب 5:20 م
- موعد صلاة العشاء 6:38 م

