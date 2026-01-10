حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة.. أمين الفتوى يجيب

يعتبر الكثير من المسلمين ، أنه عند دخول المسجد يوم الجمعة أثناء خطبة الإمام، يكون السؤال الأكثر شيوعًا: هل يجب عليهم أداء صلاة تحية المسجد أم الاستماع للخطبة؟ هذا السؤال كان محور حديث الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه المباشر على صفحة دار الإفتاء.

وأوضح الشيخ العجمي ، أنه من المستحب للمسلم أداء ركعتي تحية المسجد عند دخوله المسجد، حتى وإن كان ذلك في وقت صلاة الجمعة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين"، وأيضًا "إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتخفف فيهما".

لكن ماذا إذا دخل المسلم المسجد أثناء الخطبة؟ هل عليه أن يتخلف عن أداء تحية المسجد؟ يجيب مجمع البحوث الإسلامية أن صلاة ركعتي تحية المسجد تعتبر سنة مؤكدة، وينبغي عدم الجلوس قبل أدائها، حتى في يوم الجمعة أثناء الخطبة.

وإذا صلى المسلم تحية المسجد في هذا الوقت، يُستحب أن يخفف من عدد الركعات مراعاة للخطبة.

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قوله: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجاوز فيهما"، بمعنى أن على المسلم أن يخفف في الركعتين لتتمكن الخطبة من الاستمرار دون انقطاع.

ماذا لو كان المسلم في منتصف صلاة تحية المسجد وأقيمت الصلاة؟ هل يجوز له قطع صلاته للحاق بالجماعة؟ أجابت دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال، حيث أكدت أنه إذا كان المسلم يستطيع إتمام ركعتي تحية المسجد ويلحق بالجماعة قبل أن تفوته الركعة الأولى، فيمكنه إتمامها.

أما إذا كان يشك في قدرته على اللحاق بالجماعة إذا أكمل ركعتي تحية المسجد، فيجب عليه قطع الصلاة والانضمام للجماعة، وفقًا لما يراه جمهور الفقهاء،بينما يرى بعض الفقهاء أن المسلم يمكنه إتمام تحية المسجد ثم يلحق بالإمام بعد ذلك.