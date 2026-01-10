قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول أيام الموجة 28.. إزالة 14 حالة بناء مخالف بكفر الشيخ| صور
تأهب إسرائيلي وتحذيرات أمريكية.. مخاوف من رد إيراني واسع يستهدف قواعد واشنطن وتل أبيب
أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار
أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار
منتخب مصر يتألق ويبدع أمام كوت ديفوار ويبلغ المربع الذهبي بأمم أفريقيا
تآكل بأصابع القدم | ننشر تقرير الطب الشرعي عن مقتل شخص من ذوي الإعاقة| خاص
رغم انتهاء العلاقة.. محمد اليماني ضيف خطيبته السابقة سيرا إبراهيم
حلب بلا ماء.. تصعيد خطير من قسد ينذر بكارثة إنسانية واشتباكات محتملة
باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
بعد عبور كوت ديفوار.. حسام حسن: اللاعبون قاتلوا حتى النهاية والفوز ثمرة مجهود جماعي
مانشستر سيتي يحتفل بهدف عمر مرموش في مرمى كوت ديفوار
فرحان بالتأهل.. الشربيني يطمئن الجماهير على هاني أبو ريدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة.. أمين الفتوى يجيب

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
عبد الرحمن محمد

يعتبر الكثير من المسلمين ، أنه عند دخول المسجد يوم الجمعة أثناء خطبة الإمام، يكون السؤال الأكثر شيوعًا: هل يجب عليهم أداء صلاة تحية المسجد أم الاستماع للخطبة؟ هذا السؤال كان محور حديث الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه المباشر على صفحة دار الإفتاء.

وأوضح الشيخ العجمي ، أنه من المستحب للمسلم أداء ركعتي تحية المسجد عند دخوله المسجد، حتى وإن كان ذلك في وقت صلاة الجمعة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين"، وأيضًا "إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتخفف فيهما".

لكن ماذا إذا دخل المسلم المسجد أثناء الخطبة؟ هل عليه أن يتخلف عن أداء تحية المسجد؟ يجيب مجمع البحوث الإسلامية أن صلاة ركعتي تحية المسجد تعتبر سنة مؤكدة، وينبغي عدم الجلوس قبل أدائها، حتى في يوم الجمعة أثناء الخطبة. 

وإذا صلى المسلم تحية المسجد في هذا الوقت، يُستحب أن يخفف من عدد الركعات مراعاة للخطبة.

 وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قوله: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجاوز فيهما"، بمعنى أن على المسلم أن يخفف في الركعتين لتتمكن الخطبة من الاستمرار دون انقطاع.

ماذا لو كان المسلم في منتصف صلاة تحية المسجد وأقيمت الصلاة؟ هل يجوز له قطع صلاته للحاق بالجماعة؟ أجابت دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال، حيث أكدت أنه إذا كان المسلم يستطيع إتمام ركعتي تحية المسجد ويلحق بالجماعة قبل أن تفوته الركعة الأولى، فيمكنه إتمامها.

 أما إذا كان يشك في قدرته على اللحاق بالجماعة إذا أكمل ركعتي تحية المسجد، فيجب عليه قطع الصلاة والانضمام للجماعة، وفقًا لما يراه جمهور الفقهاء،بينما يرى بعض الفقهاء أن المسلم يمكنه إتمام تحية المسجد ثم يلحق بالإمام بعد ذلك.

 

تحية المسجد خطبة الجمعة صلاة الجمعة حكم صلاة تحية المسجد دار الإفتاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا؟

قفزة قياسية في أسعار الذهب بمصر اليوم السبت 10 يناير 2026

قفزة قياسية في أسعار الذهب بمصر اليوم 10 يناير 2026

مصنع الخانكة

البيئة: دعم أنشطة إنتاج السماد ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بمصنع الخانكة

التصالح في مخالفات البناء

سعر التصالح في مخالفات البناء وأخر موعد للتقديم

بالصور

مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلبة

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

