وزير الرياضة: المشروع القومي للموهبة والناشئين قاد مصر للبطولات العالمية

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن دور المشروع القومي للموهبة والناشئين مشيرا إلى إنه حقق نتائج مبشرة وميداليات مميزة في مختلف الألعاب.

وقال صبحي في تصريحاته بندوة صدى البلد: كرة القدم مختلفه عن باقي الرياضات لها اقتصاد مختلف والتنوع فيها من وجهة نظري مفيد لها

وأوضح :

المشروع القومي للموهبة والناشئين مشروع موحد له أهداف ونستخدم فيه كل معدلات التنبؤ والتكنولوجيا والعلم .

وأكمل : كل موهبة يكون لها برنامج خاص لتطوير الموهبة ومعرفة جيناته وإمكانياته وتطويره.

وأختتم : حققنا عدد من الميداليات العالمية في الجودو والمصارعة ورفع الأثقال وباقي ال11 لعبة الأولمبية وندرس إضافة الخماسي الحديث والسلاح والكرة الطائرة