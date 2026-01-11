قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم حسن: منتخب مصر يتوجه لمدينة طنجة غدا .. ويتدرب بأغادير استعدادا للسنغال
الخط الأخضر الثالث يقلص زمن تقاطر القطارات لتحسين تجربة الركاب وتقليل ساعات الانتظار
مصر والمغرب.. مهمة عربية نحو نهائي أمم أفريقيا
ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026.. الخطوات والشروط
الترجي التونسي يواصل دعم صفوفه بلاعب جديد
النائب ياسر عرفات: تمثيل المواطن أولوية والعمل الجماعي أساس نجاح البرلمان
وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة
صلاح فوزي: التعاون المرن بين السلطات ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة البرلمان
المالية: 600 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب دون أعباء جديدة
وفد بريطاني يزور مستشفى العريش العام برفقة محافظ شمال سيناء
بعد افتتاح متحف فاروق حسني.. أحمد موسى: احتفال مشرف وحضور ثقافي رفيع
بين رغبة صلاح في الثأر وطموح ماني بالفوز.. قمة مصر والسنغال تخطف الأضواء من ملاعب أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كاميرا المراقبة كشفت الحقيقة.. تفاصيل جديدة في سقوط تلميذ داخل مدرسة بأسيوط| صور

التلميذ حمزة أحمد علي
التلميذ حمزة أحمد علي
إيهاب عمر

انتقل فريق من النيابة الادارية باسيوط الى مدرسة الشهيد ياسر رجب الابتدائية بقرية كوم أبوشيل بمركز أبنوب لمعاينة موقع سقط تلميذ من علو واسفر عن اصابته بكسر وكدمات متفرقة بالجسم وذلك بتكليف من المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية واشراف المستشار محمد البطران مدير النيابة الادارية بأسيوط الجديدة وضم الفريق المستشار مصطفى حسين السلاموني، ومحمد علي محمود رئيس النيابة، بحضور مدير إدارة أبنوب التعليمية، ومدير التعليم الابتدائي، ومدير الشؤون القانونية، ومدير المتابعة الميدانية، ومسئول الأمن بالإدارة التعليمية.

كان ينتقل من مدرسته لمدرسة اخرى 

 وأسفرت المعاينة عن أن المدرسة تقع ضمن مجمع تعليمي واحد يضم ثلاث مدارس، وأن واقعة السقوط حدثت عقب انتهاء التلميذ من أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وأثناء انتقاله إلى إحدى المدارس الأخرى الكائنة بذات المجمع، قاصدًا التوجه إلى إحدى المعلمات التي تربطه بها صلة قرابة. كما أسفر تفريغ كاميرات المراقبة عن قيام التلميذ بالصعود عبر السلم إلى الدور الأول العلوي، ثم تسلق السور والتشبث به من الجهة الخارجية، وحال عدم تمكنه من العودة، سقط بفناء المدرسة. 

واستمعت النيابة إلى أقوال كلٍ من مدير إدارة أبنوب التعليمية، ومديرة المدرسة، ومسؤول الأمن بالمدرسة محل الواقعة، واستلمت التقرير الطبي الخاص بالتلميذ، والذي تضمن إصابته ببعض الإصابات البسيطة، حيث انتظم التلميذ المذكور اليوم في أداء امتحان مادة التربية الدينية. وعقب الانتهاء من أعمال المعاينة، قرر المستشار مصطفى حسين السلاموني استدعاء ولي أمر التلميذ المصاب لسماع أقواله.

بيان التربية والتعليم

كان محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط امر بفتح تحقيق عاجل فى واقعة سقوط طالب بمدرسة الشهيد ياسر رجب الابتدائية بكوم ابوشيل التابعة لمركز أبنوب من الدور الأرضى وذلك بعد انتهاء لجنة الامتحانات أمس السبت وتم نقله إلى مستشفى المبرة للتأمين الصحى لإجراء الكشف الطبى والفحوصات اللازمة . 

وأشار وكيل الوزارة فى بيان رسمى اليوم إلى أنه تبلغ لغرفة عمليات المديرية بلاغ بسقوط الطالب حمزة أحمد على بالصف الثالث الابتدائى بمدرسة الشهيد ياسر رجب الابتدائية بكوم أبوشيل الابتدائية التابعة لإدارة أبنوب التعليمية من الدور الأرضى  عقب انتهاء لجنة الامتحانات بالمدرسة اليوم و تم إخطار كافة الجهات المعنية وتم على الفور نقل الطالب إلى مستشفى المبرة للتأمين الصحى للاطمئنان على حالة الطفل الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة وتم تكليف إدارة الشؤون القانونية بفتح تحقيق عاجل فى الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية .

النيابة الادارية باسيوط مدرسة الشهيد ياسر رجب الابتدائية سقط تلميذ رئيس هيئة النيابة الادارية النيابة الادارية باسيوط الجديدة وزارة التربية والتعليم أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

ترشيحاتنا

المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يستقبل ميلتون ديك رئيس مجلس النواب الفيدرالي الأسترالي

محمود فوزي لرئيس النواب الأسترالي: نرحب باعتراف بلادكم بالدولة الفلسطينية

الدكتورة ثريا البدوي ، عضو مجلس النواب

ننشر السيرة الذاتية للدكتورة ثريا البدوي بعد تعيينها بمجلس النواب

المهندس محمد مصطفى كشر

برلماني: اتفاقيات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتعزيز توطين الصناعات والتحول الأخضر

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

المزيد