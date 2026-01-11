كاميرا المراقبة كشفت الحقيقة.. تفاصيل جديدة في سقوط تلميذ داخل مدرسة بأسيوط| صور

انتقل فريق من النيابة الادارية باسيوط الى مدرسة الشهيد ياسر رجب الابتدائية بقرية كوم أبوشيل بمركز أبنوب لمعاينة موقع سقط تلميذ من علو واسفر عن اصابته بكسر وكدمات متفرقة بالجسم وذلك بتكليف من المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية واشراف المستشار محمد البطران مدير النيابة الادارية بأسيوط الجديدة وضم الفريق المستشار مصطفى حسين السلاموني، ومحمد علي محمود رئيس النيابة، بحضور مدير إدارة أبنوب التعليمية، ومدير التعليم الابتدائي، ومدير الشؤون القانونية، ومدير المتابعة الميدانية، ومسئول الأمن بالإدارة التعليمية.

كان ينتقل من مدرسته لمدرسة اخرى

وأسفرت المعاينة عن أن المدرسة تقع ضمن مجمع تعليمي واحد يضم ثلاث مدارس، وأن واقعة السقوط حدثت عقب انتهاء التلميذ من أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وأثناء انتقاله إلى إحدى المدارس الأخرى الكائنة بذات المجمع، قاصدًا التوجه إلى إحدى المعلمات التي تربطه بها صلة قرابة. كما أسفر تفريغ كاميرات المراقبة عن قيام التلميذ بالصعود عبر السلم إلى الدور الأول العلوي، ثم تسلق السور والتشبث به من الجهة الخارجية، وحال عدم تمكنه من العودة، سقط بفناء المدرسة.

واستمعت النيابة إلى أقوال كلٍ من مدير إدارة أبنوب التعليمية، ومديرة المدرسة، ومسؤول الأمن بالمدرسة محل الواقعة، واستلمت التقرير الطبي الخاص بالتلميذ، والذي تضمن إصابته ببعض الإصابات البسيطة، حيث انتظم التلميذ المذكور اليوم في أداء امتحان مادة التربية الدينية. وعقب الانتهاء من أعمال المعاينة، قرر المستشار مصطفى حسين السلاموني استدعاء ولي أمر التلميذ المصاب لسماع أقواله.

بيان التربية والتعليم

كان محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط امر بفتح تحقيق عاجل فى واقعة سقوط طالب بمدرسة الشهيد ياسر رجب الابتدائية بكوم ابوشيل التابعة لمركز أبنوب من الدور الأرضى وذلك بعد انتهاء لجنة الامتحانات أمس السبت وتم نقله إلى مستشفى المبرة للتأمين الصحى لإجراء الكشف الطبى والفحوصات اللازمة .

وأشار وكيل الوزارة فى بيان رسمى اليوم إلى أنه تبلغ لغرفة عمليات المديرية بلاغ بسقوط الطالب حمزة أحمد على بالصف الثالث الابتدائى بمدرسة الشهيد ياسر رجب الابتدائية بكوم أبوشيل الابتدائية التابعة لإدارة أبنوب التعليمية من الدور الأرضى عقب انتهاء لجنة الامتحانات بالمدرسة اليوم و تم إخطار كافة الجهات المعنية وتم على الفور نقل الطالب إلى مستشفى المبرة للتأمين الصحى للاطمئنان على حالة الطفل الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة وتم تكليف إدارة الشؤون القانونية بفتح تحقيق عاجل فى الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية .