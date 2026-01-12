قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو اتحاد الكرة: إحنا مصر ومش سامعين لأي حد سلبي.. وهدفنا الرجوع بكأس أفريقيا
دعاء الفجر 23 شهر رجب.. كلمات مستحبة تفتح لك أبواب الفرج
ترامب يشعل سباق القطب الشمالي.. حديث عن الاستحواذ على جرينلاند يثير قلق أوروبا والناتو
ترامب يلوح بخيارات غير مسبوقة ضد إيران.. ضربات محتملة والكونجرس يحذر
موعد مباراة الأهلي أمام الطلائع فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
الأهالي ضربوه.. قائد سيارة يدهس شخصين بالجيزة
أعلى سعر دولار اليوم 12-1-2026
مرض شائع يرتبط بارتفاع خطر الوفاة القلبية المفاجئة
وزير الدفاع البريطاني ينجو من خطر قصف صاروخي روسي خلال رحلته إلى كييف
دعاء ليلة 23 من رجب.. 10 كلمات تغير قدرك لأجمله وتحقق أمنياتك
ألمانيا تحذر من التهديدات في القطب الشمالي.. وتدعو ترامب لمواجهة روسيا والصين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الاتحاد السكندري يقترب من ضم أفشة

رباب الهواري

أكد محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن ناديه بات قريبًا من التوصل لاتفاق نهائي من أجل التعاقد مع محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في شهر يناير. 

وأوضح سلامة أن المفاوضات شهدت تطورًا ملحوظًا في الساعات الأخيرة، ما يعزز فرص إتمام الصفقة بنجاح.


 

جلسة مرتقبة داخل الأهلي


 

وأشار رئيس الاتحاد السكندري، خلال تصريحاته مع الإعلامي سيف زاهر، إلى وجود جلسة مرتقبة سيتم عقدها غدًا داخل مقر النادي الأهلي، تجمع اللاعب محمد مجدي أفشة بمسؤولي القلعة الحمراء، وذلك من أجل مناقشة تجديد تعاقده مع النادي. وأكد أن هذه الجلسة تُعد خطوة مهمة وأساسية قبل المضي قدمًا في إجراءات انتقال اللاعب، في إطار التنسيق الكامل بين جميع الأطراف.


 

تحركات رسمية لحسم الصفقة


 

وأضاف سلامة أن إدارة الاتحاد السكندري تستعد لعقد جلسة رسمية مع مسؤولي النادي الأهلي، من أجل حسم الصفقة بشكل نهائي، سواء على مستوى التفاصيل الإدارية أو الترتيبات المالية المتعلقة بانتقال اللاعب. وشدد على أن المفاوضات تسير في أجواء إيجابية، مع وجود رغبة مشتركة في الوصول إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف.


 

عروض ضخمة لإمام عاشور


 

وعلى صعيد آخر، كشف الإعلامي سيف زاهر عن تطورات جديدة تخص إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك عدة عروض قوية خلال الفترة الحالية. وأوضح أن القيمة المالية لهذه العروض تتجاوز حاجز 300 مليون جنيه، في ظل الاهتمام الكبير بخدماته.


 

اهتمام خارجي يعكس قيمة اللاعب


 

واختتم سيف زاهر تصريحاته عبر قناة «أون سبورت» بالتأكيد على أن إمام عاشور تلقى عروضًا من الدوري التركي، إلى جانب عروض أخرى من دوريات خارجية مختلفة. وأشار إلى أن هذا الاهتمام الكبير يعكس القيمة الفنية العالية للاعب، والمستوى المميز الذي يقدمه مع الأهلي، ما يجعله من أبرز لاعبي الوسط في الكرة المصرية حاليًا


 

