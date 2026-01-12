الاتحاد السكندري يقترب من ضم أفشة

أكد محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن ناديه بات قريبًا من التوصل لاتفاق نهائي من أجل التعاقد مع محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في شهر يناير.

وأوضح سلامة أن المفاوضات شهدت تطورًا ملحوظًا في الساعات الأخيرة، ما يعزز فرص إتمام الصفقة بنجاح.





جلسة مرتقبة داخل الأهلي





وأشار رئيس الاتحاد السكندري، خلال تصريحاته مع الإعلامي سيف زاهر، إلى وجود جلسة مرتقبة سيتم عقدها غدًا داخل مقر النادي الأهلي، تجمع اللاعب محمد مجدي أفشة بمسؤولي القلعة الحمراء، وذلك من أجل مناقشة تجديد تعاقده مع النادي. وأكد أن هذه الجلسة تُعد خطوة مهمة وأساسية قبل المضي قدمًا في إجراءات انتقال اللاعب، في إطار التنسيق الكامل بين جميع الأطراف.





تحركات رسمية لحسم الصفقة





وأضاف سلامة أن إدارة الاتحاد السكندري تستعد لعقد جلسة رسمية مع مسؤولي النادي الأهلي، من أجل حسم الصفقة بشكل نهائي، سواء على مستوى التفاصيل الإدارية أو الترتيبات المالية المتعلقة بانتقال اللاعب. وشدد على أن المفاوضات تسير في أجواء إيجابية، مع وجود رغبة مشتركة في الوصول إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف.





عروض ضخمة لإمام عاشور





وعلى صعيد آخر، كشف الإعلامي سيف زاهر عن تطورات جديدة تخص إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك عدة عروض قوية خلال الفترة الحالية. وأوضح أن القيمة المالية لهذه العروض تتجاوز حاجز 300 مليون جنيه، في ظل الاهتمام الكبير بخدماته.





اهتمام خارجي يعكس قيمة اللاعب





واختتم سيف زاهر تصريحاته عبر قناة «أون سبورت» بالتأكيد على أن إمام عاشور تلقى عروضًا من الدوري التركي، إلى جانب عروض أخرى من دوريات خارجية مختلفة. وأشار إلى أن هذا الاهتمام الكبير يعكس القيمة الفنية العالية للاعب، والمستوى المميز الذي يقدمه مع الأهلي، ما يجعله من أبرز لاعبي الوسط في الكرة المصرية حاليًا



