مفاجأة عن طلب الاتحاد السكندري ضم أفشة.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن طلب الاتحاد السكندري ضم أفشة ٦ شهور على سبيل الإعارة .

افشه

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر: الاتحاد طلب ضم أفشة ٦ شهور على سبيل الإعارة والأهلي يدرس العرض لأن النادي السكندري يرغب في ضمه مجانا".

تلقي محمد مجدي أفشة، نجم النادي الأهلي عروضا من العديد من أندية الدوري الممتاز تمهيدا للانتقال إليها فى ميركاتو الشتاء.

ويرتبط محمد مجدي أفشة بعقد مع النادي الأهلي يمتد حتى نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي ناد فى انتقالات يناير المقبل.

ويكتنف الغموض مصير محمد مجدي أفشة في الاستمرار من عدمه بصفوف النادي الأهلي فى قادم الأيام في ظل ترحيب الدنماركي ييس توروب برحيل اللاعب عن صفوف الفريق الأحمر.