سموحة يستضيف بطولة الجمهورية للفروسية
60 عنصرا من قسد يسلمون أنفسهم للجيش السوري في حي الشيخ مقصود بحلب
صورة وزير الأوقاف على مسجد السيدة زينب تطرح التساؤلات.. ومُتحدث الوزارة يوضح
فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي 4-1 في كأس عاصمة مصر
الأب والأم محفظان قرآن | تفاصيل وفاة أسرة بسبب الغاز بشبرا الخيمة| وصديقة ابنتهما: كانت مثالا للأدب والاحترام
شرط هام للحصول على تأشيرة الحج السياحي 2026 .. تعرف عليه
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 10-1-2026
أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد الجزائر فى كأس أمم إفريقيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليات الآداب والحاسبات والتربية ويؤكد توفير الدعم الكامل لذوي الإعاقة
10 آلاف اتصال في 4 ساعات .. خط ساخن باسم خدمة عملاء «إيجي بست» يشعل السوشيال ميديا
قنوات مجانية لمشاهدة منتخب مصر وكوت ديفوار.. اعرفها
فريق درجة سادسة يطيح بـ كريستال بالاس من كأس الاتحاد الإنجليزي
رياضة

مفاجأة عن طلب الاتحاد السكندري ضم أفشة.. تفاصيل

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن طلب الاتحاد السكندري ضم أفشة ٦ شهور على سبيل الإعارة .

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر: الاتحاد طلب ضم أفشة ٦ شهور على سبيل الإعارة والأهلي يدرس العرض لأن النادي السكندري يرغب في ضمه مجانا".

تلقي محمد مجدي أفشة، نجم النادي الأهلي عروضا من العديد من أندية الدوري الممتاز تمهيدا للانتقال إليها فى ميركاتو الشتاء.

ويرتبط محمد مجدي أفشة بعقد مع النادي الأهلي يمتد حتى نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي ناد فى انتقالات يناير المقبل.

ويكتنف الغموض مصير محمد مجدي أفشة في الاستمرار من عدمه بصفوف النادي الأهلي فى قادم الأيام في ظل ترحيب الدنماركي ييس توروب برحيل اللاعب عن صفوف الفريق الأحمر.

افشه الاهلي الزمالك نجوم الرياضه

