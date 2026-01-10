قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية السورية: عملية محدودة في حلب لفرض القانون وحماية المدنيين
إصابة 4 مدنيين.. قسد تستهدف أحياء مدينة حلب السورية بالمسيرات
موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
طرود غامضة تصل إلى سكان تكساس.. السلطات تحذر: لا تفتحوها
صقيع وأجواء شديدة البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس
8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها
الاشتباكات تجبر 155 ألف شخص على النزوح من الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
كواليس تجميد الأهلي حسم صفقة سوبر فى ميركاتو الشتاء
وزير الإسكان يتفقد مشروع "كوبري C19" والمدينة التراثية بالعلمين الجديدة
400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
محمد صلاح يطارد التاريخ في 2025 | فرصة الانفراد بالرقم القياسي أمام كوت ديفوار
أداء فردي استثنائي | ساديو ماني يصنع التاريخ في كأس أمم أفريقيا 2025
يسري غازي

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي آخر المستجدات حول صفقة المغربي يوسف بلعمري نجم فريق الرجاء البيضاوي.

ذكرت المصادر أن النادي الأهلي قرر تجميد صفقة المغربي يوسف بلعمري والتي كان مقررا الإنتهاء منها فى اللحظات الأخيرة.
 

أفادت المصادر أن السر وراء تجميد صفقة انتقال المغربي يوسف بلعمري إلي صفوف النادي الأهلي رفض الدانمارك ييس توروب المدير الفني للقلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي.

أشارت المصادر إلي أن توروب تحفظ على ضم المغربي يوسف بلعمري لصفوف النادي الأهلي وأكد لمسؤلي النادي الأهلي رغبته في التعاقد مع لاعب أجنبي لتدعيم خط الهجوم.
 

لفت إلي أن النادي الأهلي جرت محاولات من جانبه من أجل إنهاء صفقة إنتقال يوسف بلعمري وإقناع توروب بضم اللاعب إلا أن الأخير رفض ما اضطرت معه إدارة القلعة الحمراء إلي تجميد الثفقة برمتها.

يذكر أن حالة من الإستياء سادت لدى إدارة نادي الرجاء المغربي نظرا لتأخر إدارة النادي الأهلي في حسم صفقة انتقال يوسف بلعمري إلي صفوف القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي.

