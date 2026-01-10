كواليس تجميد الأهلي حسم صفقة سوبر فى ميركاتو الشتاء

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي آخر المستجدات حول صفقة المغربي يوسف بلعمري نجم فريق الرجاء البيضاوي.



ذكرت المصادر أن النادي الأهلي قرر تجميد صفقة المغربي يوسف بلعمري والتي كان مقررا الإنتهاء منها فى اللحظات الأخيرة.



أفادت المصادر أن السر وراء تجميد صفقة انتقال المغربي يوسف بلعمري إلي صفوف النادي الأهلي رفض الدانمارك ييس توروب المدير الفني للقلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي.



أشارت المصادر إلي أن توروب تحفظ على ضم المغربي يوسف بلعمري لصفوف النادي الأهلي وأكد لمسؤلي النادي الأهلي رغبته في التعاقد مع لاعب أجنبي لتدعيم خط الهجوم.



لفت إلي أن النادي الأهلي جرت محاولات من جانبه من أجل إنهاء صفقة إنتقال يوسف بلعمري وإقناع توروب بضم اللاعب إلا أن الأخير رفض ما اضطرت معه إدارة القلعة الحمراء إلي تجميد الثفقة برمتها.



يذكر أن حالة من الإستياء سادت لدى إدارة نادي الرجاء المغربي نظرا لتأخر إدارة النادي الأهلي في حسم صفقة انتقال يوسف بلعمري إلي صفوف القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي.