تعرف على بدلاء الأهلي أمام فاركو في كأس عاصمة مصر

يواجه الأهلي نظيره فاركو في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات لكأس عاصمة مصر، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتضم دكة فريق الأهلي لمباراة فاركو فى كأس عاصمة مصر كلاً من: أشرف داري ومحمد سيحا ومصطفى العش ومحمد زعلوك وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم ومهند الشامي وإبراهيم عادل وعمر معوض.

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض به مواجهة فاركو.

ويضم التشكيل كلاً من:

ـ حراسة المرمى: حمزة علاء.

ـ الدفاع: إبراهيم الأسيوطي - أحمد رمضان - ياسين مرعي - محمد شكري.

ـ الوسط: أحمد رضا - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد عبد الله - محمد رأفت.

ـ الهجوم: جراديشار.