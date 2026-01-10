أرقام تاريخية.. بونو يقترب من عرش الحضري أفريقيا

واصل الحارس المغربي ياسين بونو عروضه المميزة في بطولة كأس الأمم الأفريقية مؤكدا مكانته كأحد أبرز نجوم النسخة الحالية بعدما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال مواجهة الكاميرون، ليرفع رصيده إلى أربع مباريات دون استقبال أهداف في البطولة الجارية.

ووفقا لشبكة "Stats Foot" الفرنسية أصبح بونو أكثر حارس مرمى مغربي يحافظ على نظافة شباكه في نسخة واحدة من كأس الأمم الأفريقية متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم خالد فوهامي الذي حافظ على شباكه نظيفة في ثلاث مباريات خلال نسخة 2004.

بونوي يتخطي الأسطورة بادو الزاكي

كما تخطى بونو أرقام الحارس الأسطوري بادو الزاكي الذي اكتفى بمباراتين فقط بشباك نظيفة في نسخ 1980 و1986 و1988 ليواصل نجم المغرب كتابة اسمه بحروف من ذهب في سجلات البطولة القارية.

وبات ياسين بونو على يعد أربع مباريات بشباك نظيفة من معادلة الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم الأسطورة المصرية عصام الحضري صاحب الرقم الأعلى في تاريخ كأس الأمم الأفريقية بـ14 مباراة دون استقبال أهداف.

ورفع بونو رصيده الإجمالي في تاريخ مشاركاته بالبطولة إلى 10 مباريات بشباك نظيفة لينضم إلى قائمة كبار حراس القارة السمراء، في تأكيد جديد على قيمته الفنية وتأثيره الحاسم في مشوار منتخب المغرب.

ونجح منتخب المغرب في كسر عقدة تاريخية لازمته لسنوات طويلة أمام نظيره الكاميروني بعدما حقق فوزا مستحقا بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع المنتخبين بالعاصمة الرباط ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليا على الأراضي المغربية ليحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي ويؤكد عودته القوية إلى دائرة المنافسة القارية.

انتصار يعيد الهيبة لأسود الأطلس

لطالما شكل المنتخب الكاميروني عقبة صعبة أمام "أسود الأطلس" في نهائيات كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم كما اعتاد التفوق تاريخيا أمام المنتخبات المستضيفة إلا أن مواجهة ربع النهائي جاءت مختلفة، حيث ظهر المنتخب المغربي بانضباط تكتيكي واضح وأداء حاسم تُوج بانتصار ثمين أنهى سنوات من التفوق الكاميروني.

وبهذا الفوز بلغ منتخب المغرب الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى منذ نسخة عام 2004 وللمرة الثانية فقط في القرن الحادي والعشرين بعدما سبق له بلوغ الدور ذاته عقب فوزه الكبير على مالي برباعية نظيفة في نسخة 2004.

قوة هجومية لافتة لمنتخب المغرب

ورفع المنتخب المغربي رصيده التهديفي في النسخة الحالية من البطولة إلى 9 أهداف ليحقق أعلى معدل تهديفي له في نسخة واحدة منذ بطولة 2004، التي شهدت تسجيل 14 هدفا في مؤشر واضح على التطور الهجومي الذي يميز الفريق خلال مشواره الحالي.