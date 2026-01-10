قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
محمد صلاح يطارد التاريخ في 2025 | فرصة الانفراد بالرقم القياسي أمام كوت ديفوار
أداء فردي استثنائي | ساديو ماني يصنع التاريخ في كأس أمم أفريقيا 2025
راحة سلبية.. نادية مصطفى تكشف عن تفاصيل مرض هاني شاكر.. خاص
إلغاء ترخيصه وإحالة للنيابة| البترول : ضبط وكيل محطات بنزين يهرب أكثر من 1.1 مليون لتر سولار
مهيب عبد الهادي: الأهلي بعد بيع محمد عبد المنعم معرفش يعوضه
اخطف وإجري.. خطة حسام حسن لـ ترويض أفيال كوت ديفوار
7 أيام فقط.. إسرائيل تقـ.تل رضيعا بتركه في البرد القارس
فوز هشام إبراهيم عبد الحميد بالدائرة الأولى قسم أول المنتزه بالإسكندرية
إخلاء سبيل المتهمة بدهس الطالبة جنى بالتجمع بعد تسديد الكفالة
وول ستريت جورنال: تل أبيب تخطط لعملية برية داخل “الخط الأصفر”
فيروز تنهار من البكاء فى جنازة ابنها هلي الرحباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرقام تاريخية.. بونو يقترب من عرش الحضري أفريقيا

ياسين بونو
ياسين بونو
منتصر الرفاعي

واصل الحارس المغربي ياسين بونو عروضه المميزة في بطولة كأس الأمم الأفريقية مؤكدا مكانته كأحد أبرز نجوم النسخة الحالية بعدما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال مواجهة الكاميرون، ليرفع رصيده إلى أربع مباريات دون استقبال أهداف في البطولة الجارية.

ووفقا لشبكة "Stats Foot" الفرنسية أصبح بونو أكثر حارس مرمى مغربي يحافظ على نظافة شباكه في نسخة واحدة من كأس الأمم الأفريقية متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم خالد فوهامي الذي حافظ على شباكه نظيفة في ثلاث مباريات خلال نسخة 2004.

بونوي يتخطي الأسطورة بادو الزاكي 

كما تخطى بونو أرقام الحارس الأسطوري بادو الزاكي الذي اكتفى بمباراتين فقط بشباك نظيفة في نسخ 1980 و1986 و1988 ليواصل نجم المغرب كتابة اسمه بحروف من ذهب في سجلات البطولة القارية.

وبات ياسين بونو على يعد أربع مباريات بشباك نظيفة من معادلة الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم الأسطورة المصرية عصام الحضري صاحب الرقم الأعلى في تاريخ كأس الأمم الأفريقية بـ14 مباراة دون استقبال أهداف.

ورفع بونو رصيده الإجمالي في تاريخ مشاركاته بالبطولة إلى 10 مباريات بشباك نظيفة لينضم إلى قائمة كبار حراس القارة السمراء، في تأكيد جديد على قيمته الفنية وتأثيره الحاسم في مشوار منتخب المغرب.

ونجح منتخب المغرب في كسر عقدة تاريخية لازمته لسنوات طويلة أمام نظيره الكاميروني بعدما حقق فوزا مستحقا بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع المنتخبين بالعاصمة الرباط ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليا على الأراضي المغربية ليحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي ويؤكد عودته القوية إلى دائرة المنافسة القارية.

انتصار يعيد الهيبة لأسود الأطلس

لطالما شكل المنتخب الكاميروني عقبة صعبة أمام "أسود الأطلس" في نهائيات كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم كما اعتاد التفوق تاريخيا أمام المنتخبات المستضيفة إلا أن مواجهة ربع النهائي جاءت مختلفة، حيث ظهر المنتخب المغربي بانضباط تكتيكي واضح وأداء حاسم تُوج بانتصار ثمين أنهى سنوات من التفوق الكاميروني.

وبهذا الفوز بلغ منتخب المغرب الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى منذ نسخة عام 2004 وللمرة الثانية فقط في القرن الحادي والعشرين بعدما سبق له بلوغ الدور ذاته عقب فوزه الكبير على مالي برباعية نظيفة في نسخة 2004.

قوة هجومية لافتة لمنتخب المغرب

ورفع المنتخب المغربي رصيده التهديفي في النسخة الحالية من البطولة إلى 9 أهداف ليحقق أعلى معدل تهديفي له في نسخة واحدة منذ بطولة 2004، التي شهدت تسجيل 14 هدفا في مؤشر واضح على التطور الهجومي الذي يميز الفريق خلال مشواره الحالي.

ياسين بونو الأسطوري بادو الزاكي منتخب المغرب منتخب الكاميرون عصام الحضري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

حادث تصادم بالصحراوي

وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا

ترشيحاتنا

الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر

وكيل الأزهر: من «المضحك المبكي» إنشاء الكيان الصهيوني مجمع للغة العربية

جانب من اللقاء

شيخ الأزهر يستقبل صالح الجعفري شيخ عموم الطريقة الجعفرية الأحمدية بالمشيخة

مشاهد من رحلة الإسراء والمعراج تجسد قبح المعصية وعواقبها

مشاهد من رحلة الإسراء والمعراج تجسد قبح المعصية وعواقبها.. تعرف عليها

بالصور

الشرقية.. تطوير البنية التحتية وتحسين الإنارة بتكلفة 49 مليون جنيه وتقنين وضع 622 إعلانا و127 محلا تجاريا خلال 2025

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

منهم هند صبري ومنة شلبي.. صراع النجوم فى سباق رمضان بمسلسلات 15 حلقة

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

حملة لرفع الاشغالات بميدان عرابي ونفق المحطة وشارعي البوسطه وفاروق بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

فيديو

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد