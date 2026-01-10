أسود التيرانجا.. نسخة استثنائية في 2025 | سلسلة 16 مباراة بلا هزيمة

واصل منتخب السنغال عروضه القوية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعدما حقق فوزا ثمينا على منتخب مالي بهدف دون رد ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي للمرة السابعة في تاريخه مؤكدًا مكانته الراسخة بين كبار القارة السمراء.

تفوق تاريخي وسجل بلا هزيمة أمام مالي

وبهذا الانتصار، عزز “أسود التيرانجا” سجلهم المميز في البطولة، ورفعوا سقف الطموحات نحو لقب قاري جديد في ظل الاستقرار الفني والأداء المتوازن الذي يقدمه الفريق تحت قيادة أحد أبرز نجوم الكرة الأفريقية عبر التاريخ.

ويواصل المنتخب السنغالي تفوقه التاريخي أمام نظيره المالي إذ لم يتذوق طعم الخسارة في مواجهاته أمام مالي منذ أكثر من 20 عامًا في تأكيد على السيطرة الواضحة في المواجهات المباشرة ورغم القوة البدنية والانضباط الدفاعي لمنتخب مالي حافظت السنغال على هويتها الهجومية معتمدة على اللعب المنظم والسرعات العالية ودقة التمرير دون الإخلال بالتوازن الدفاعي.

سلسلة تاريخية في كأس الأمم الأفريقية

ووفقا لشبكة “أوبتا” العالمية للإحصائيات رفع منتخب السنغال رصيده إلى 16 مباراة متتالية دون هزيمة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 11 فوزا و5 تعادلات ليحقق ثاني أطول سلسلة بلا خسارة في تاريخ البطولة معادلا رقم منتخب نيجيريا الذي صمد دون هزيمة في 16 مباراة متتالية بين عامي 1992 و2002، خلف المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي بـ24 مباراة متتالية دون خسارة بين عامي 2004 و2017.

كما نجح المنتخب السنغالي في الحفاظ على نظافة شباكه في 18 مباراة من أصل 27 مواجهة خاضها في كأس الأمم الأفريقية في دلالة واضحة على الصلابة الدفاعية التي تميز مسيرته القارية.

أرقام قياسية في نسخة 2025

وسجل منتخب السنغال انجازا جديدا بتحقيقه الفوز في أربع مباريات خلال نسخة واحدة من البطولة للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخ 2002 الوصيف و2019 الوصيف و2021 البطل ونسخة 2025 الحالية حتى الدور نصف النهائي.

كما رفعت السنغال رصيدها التهديفي في النسخة الجارية إلى 11 هدفا وهو أعلى حصيلة تهديفية لها في نسخة واحدة من كأس الأمم الأفريقية لتؤكد تفوقها الهجومي إلى جانب صلابتها الدفاعية.

بطاقة حمراء غيرت مسار اللقاء

وشهدت المباراة نقطة تحول مؤثرة بعد طرد لاعب منتخب مالي إيف بيسوما في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عقب حصوله على الإنذار الثاني ليكمل المنتخب المالي اللقاء بعشرة لاعبين.

وبات منتخب مالي ثالث فريق يتعرض لثلاث حالات طرد في نسخة واحدة من كأس الأمم الأفريقية خلال آخر 15 عاما بعد منتخبي الجزائر في نسخة 2010 وغانا في نسخة 2012.