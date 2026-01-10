صبر وعقل وتركيز.. شوبير يدعم منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة دعم لمنتخب مصر لكرة القدم قبل مواجهة كوت ديفوار، في دور الثمانية بمنافسات بطولة أمم افريقيا.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مباراة صعبة جدًا مع كوت ديفوار محتاجة صبر وعقل وتركيز والأهم التوفيق..يارب”.

وتتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والإفريقية نحو مواجهة نارية من العيار الثقيل تجمع منتخب مصر بنظيره كوت ديفوار ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في لقاء يحمل كل ملامح "النهائي المبكر"، بعد نجاح المنتخبين في تجاوز عقبة دور الـ16 على حساب بنين وبوركينا فاسو على الترتيب.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

ويخوض منتخب مصر مواجهة كوت ديفوار اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا، على ملعب أدرار بمدينة أغادير ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026.

مشوار منتخب مصر في البطولة

وتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعد تحقيق الفوز على جنوب إفريقيا وزيمبابوي والتعادل سلبيا أمام أنجولا قبل أن يواصل مشواره بنجاح في الأدوار الإقصائية بتخطي منتخب بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ16.

كوت ديفوار.. قوة هجومية وتوازن واضح

على الجانب الآخر، تأهل منتخب كوت ديفوار إلى ربع النهائي بعد فوز عريض على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة في مباراة أظهر خلالها منتخب الأفيال قوة هجومية واضحة وتوازنا كبيرا ما يجعل مواجهته أمام مصر من أصعب اختبارات البطولة.