مهيب عبد الهادي: الأهلي بعد بيع محمد عبد المنعم معرفش يعوضه

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، على صفقات النادي الأهلي لتدعيم خط الدفاع بعد احتراف محمد عبد المنعم.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على فيسبوك: "الأهلي من ساعة ما باع محمد عبد المنعم وعدم التجديد لرامي ربيعه تعاقد مع يوسف أيمن - اشرف داري - بيكهام - العش - ياسين مرعي - حاليا عمرو الجزار تقريبا صرف أكتر من مبلغ بيع محمد عبد المنعم ومعرفش يعوضه".

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور أن مصدرًا داخل النادي الأهلي أكد أن محمد عبد المنعم أخطر مسؤولي القلعة الحمراء بعدم موافقته على الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن اللاعب يتمسك بالاستمرار مع نادي نيس الفرنسي، ويفضل استكمال تجربته الاحترافية في أوروبا خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا رغبته في التركيز مع فريقه وعدم العودة للدوري المصري في الوقت الراهن.