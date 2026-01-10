مستقبل عثمان ديمبيلي مع باريس سان جيرمان على المحك .. مطالب مالية تهدد استمرار النجم الفرنسي .. وأندية انجلترا والسعودية تتابع

أصبح مستقبل عثمان ديمبيلي مع نادي باريس سان جيرمان على المحك بعد تصاعد الخلافات المالية بين اللاعب وناديه الفرنسي حول شروط تجديد العقد وسط أرقام قياسية قد تهدد استمرار الجناح الفرنسي في ملعب "حديقة الأمراء".

وعلى الرغم من أن عقد ديمبيلي الحالي ممتد حتى عام 2028 يسعى نادي باريس سان جيرمان لحسم ملف التجديد سريعًا لضمان بقاء جناحه المميز بعد موسم تاريخي.

وكشف موقع fichajes الإسباني أن باريس سان جيرمان قدم عرضًا بقيمة 30 مليون يورو سنويًا لكن وكيل أعمال اللاعب رفض العرض مطالبًا بما يقارب 60 مليون يورو سنويًا أي ضعف المبلغ المقدم في ظل تأثير ديمبيلي الكبير على فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي خلال الموسم الماضي الذي شهد تحقيق الفريق ستة ألقاب.

ونجح ديمبيلي فى الظهور بشكل مميز للغاية مع ناديه على المستوى الهجومي حيث سجل ستة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة ويظل خطورته في المواجهات الفردية سببًا رئيسيًا في تقدير قيمته السوقية عالميًا.

الأندية العالمية تترقب

عدم التوصل لاتفاق حتى الآن جعل كبار الأندية في الدوري الإنجليزي والدوري السعودي على أهبة الاستعداد مع توقعات بأن تكون عروضهم قادرة على تلبية مطالب النجم الفرنسي المالية في حال قرر الرحيل عن باريس.

من منظور المدرب الإسباني الحفاظ على ديمبيلي أولوية لضمان استمرار الهيمنة الأوروبية لكن الوقت في صالح اللاعب نظرًا لطول مدة عقده ما يجعل المفاوضات تشبه لعبة شطرنج دقيقة.

ومع استمرار التأجيل قد يستمع النجم الفرنسي لعروض ضخمة من أندية أخرى.

ويرى مقربون من اللاعب أن هذه اللحظة تمثل الفرصة المثالية لتوقيع عقد العمر مع إمكانية أن يكون راتبه الجديد رقمًا قياسيًا جديدًا في عالم كرة القدم ما يجعل الصفقة محل متابعة عن كثب في أوروبا والسعودية.

السعودية وإنجلترا في الصورة

وتبحث الأندية الإنجليزية عن لاعب بمكانة ديمبيلي لإحداث نقلة نوعية في فرقها بينما يخطط المشروع السعودي لجذب نجم عالمي جديد قادر على منافسة أفضل لاعبي العالم ليكون وجهًا جديدًا لدوري المحترفين السعودي.

كل هذه التطورات تجعل مستقبل عثمان ديمبيلي في باريس غامضا مع ترقب الجماهير والمهتمين لمعرفة إذا ما كان سيستمر في "حديقة الأمراء" أو يبحث عن مغامرة جديدة خارج فرنسا.