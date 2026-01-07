في ظل غموض موقف صلاح.. تحرك محتمل من ليفربول بشأن جناح باريس سان جيرمان

كشفت تقارير إعلامية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل برادلي باركولا، جناح باريس سان جيرمان، في ظل تراجع مستواه خلال الموسم الحالي واعتماده في أغلب المباريات كبديل، وهو ما أثار تساؤلات حول استمراره مع الفريق الباريسي.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن بقاء باركولا داخل صفوف باريس سان جيرمان الموسم المقبل أصبح محل شك، مع وجود احتمالية لرحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل اهتمام أندية أوروبية كبرى بضمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول وبايرن ميونخ كانا قد أبديا اهتمامًا بالتعاقد مع اللاعب في وقت سابق، وقد يتجدد هذا الاهتمام خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل حاجة تلك الأندية لتدعيم الخط الهجومي.

ويُطرح اسم باركولا داخل ليفربول كخيار محتمل لتعويض أي رحيل مرتقب للنجم المصري محمد صلاح، الذي لا يزال موقفه مع النادي الإنجليزي غير محسوم حتى الآن، خاصة مع اقتراب نهاية عقده وتزايد الأنباء حول توتر علاقته بالجهاز الفني.

ويرتبط محمد صلاح بعدة احتمالات خلال الفترة المقبلة، من بينها الاستمرار داخل أوروبا، رغم الأحاديث السابقة عن اهتمام أندية سعودية بضمه، وهو ما يجعل مستقبل خط هجوم ليفربول مفتوحًا على عدة سيناريوهات مع نهاية الموسم الجاري.