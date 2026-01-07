شريف عبد المنعم: الأهلي أكبر قلعة رياضية والزمالك عاوز رجالة

أكد شريف عبد المنعم نجم الأهلى السابق، أن النادى الأهلى هو أكبر قلعة رياضية في مصر، والزمالك محتاج رجالة هههههههه علشان يعدى من المحنة الرياضية التي يمر بها.

وقال شريف عبد المنعم الذى حل ضيفا على الإعلامى عمر ربيع ياسين في برنامجه "مان تو مان": "لازم كلنا نقف جانب الزمالك لأنه الفريق الثانى بالنسبة لى في مصر في الفرجة وكل حاجة، وسيب الزمالك في حالك، المفروض مناخدش من الزمالك لازم نديله، وظروف نادى الزمالك لو عدت علينا خد بالك ممكن نمر به والدنيا ممكن تقلب بسهولة".

وأضاف نجم الأهلى السابق: "على الرغم من كل المشاكل اللى بيمر بها الزمالك هو مركز ثانى أو ثالث أو مربع ذهبى لازم يفضل في المنطقة دى مينزلش منها، فالزمالك والمسئولون عنه والإداريون واللاعبون يجب يقفوا جانب الزمالك ميبصوش هناخد إيه، لأن الزمالك محتاج جلد ومحتاج رجالة محتاج حب وتفانى، وأتمنى التوفيق للزمالك ويخرج من المحنة الرياضية".