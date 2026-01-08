باريس سان جيرمان يتوج بطلا لكأس السوبر الفرنسي بعد الفوز على مارسيليا 4-1 بركلات الترجيح

توج فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي بعد الفوز على أولمبيك مارسيليا 4-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جابر الأحمد الصباح في العاصمة الكويتية الكويت، في إطار مباراة نهائي كأس السوبر الفرنسي.

وسجل هدفي باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي جونزالو راموس في الدقيقتين 13 و90+5، بينما سجل هدفي مارسيليا كل من ماسون جرينوود وليان باتشو لاعب باريس سان جيرمان بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 76 و89 من عمر اللقاءن ليتجه الفريقين إلى ركلات الحظ الترجيحية التى ابتسمت لباريس سان جيرمان بنتيجة 4-1.

تشكيل باريس سان جيرمان

وكشف لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن التشكيل الرسمي لخوض مواجهة أولمبيك مارسيليا في نهائي كأس السوبر الفرنسي.

وانطلقت مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا في نهائي كأس السوبر الفرنسي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت الكويت، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جابر الأحمد الصباح في العاصمة الكويتية الكويت.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة أولمبيك مارسيليا في السوبر الفرنسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوكاس شافيلييه.

خط الدفاع: زائير إيميري- ماركينيوس- ويليام باتشو- نونو مينديز

خط الوسط: جواو نيفيز- فابيان رويز- فيتينيا- ديزيري دوي.

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا- عثمان ديمبيلي.

وجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: ريناتو مارين- مارتن جيمس- برادلي باركولا- إيليا زاباراني- لوكاس هيرنانديز- سيني مايولو- نسوكي- جونزالو راموس- برادلي باركولا.

تشكيل مارسيليا ضد باريس سان جيرمان

أعلن الجهاز الفني لنادي مارسيليا عن التشكيل الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي كأس السوبر الفرنسي، على ملعب "جابر الدولي" في الكويت.

تشكيل مارسيليا

ويخوض مارسيليا اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رولي.

الدفاع: بافارد، باليردي، ميدينا.

الوسط: ويا، كوندوجبيا، هوجبيرج، إيمرسون.

الهجوم: جرينوود، جويري، بايكساو.