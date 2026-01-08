تشكيل مارسيليا لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي كأس السوبر الفرنسي

أعلن الجهاز الفني لنادي مارسيليا عن التشكيل الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي كأس السوبر الفرنسي، المقرر لها في تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "جابر الدولي" في الكويت.

تشكيل مارسيليا

ويخوض مارسيليا اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رولي.

الدفاع: بافارد، باليردي، ميدينا.

الوسط: ويا، كوندوجبيا، هوجبيرج، إيمرسون.

الهجوم: جرينوود، جويري، بايكساو.

باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء متسلحًا بتاريخه العريض في البطولة، إذ يتصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 13 بطولة، من بينها آخر ثلاثة مواسم متتالية، بينما خسر النهائي خمس مرات، كان آخرها عام 2021.

في المقابل، توّج مارسيليا بالكأس 3 مرات أعوام 1971 و2010 و2011، وخسره في ثلاث مناسبات أخرى، ليجمع الفريقان موعدًا جديدًا هو الثالث بينهما في السوبر الفرنسي، بعدما اقتسم الطرفان الفوز في مواجهتي 2010 و2020.

وتحمل مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا طابعًا ثأريًا للفريق الباريسي، الساعي لرد اعتباره من خسارته الوحيدة في الدوري الفرنسي هذا الموسم أمام مارسيليا، بهدف دون رد، في لقاء الجولة الخامسة الذي أقيم على ملعب "فيلودروم" يوم 22 سبتمبر الماضي.

ويخوض الفريقان المباراة بمعنويات متباينة؛ إذ حقق باريس سان جيرمان فوزًا صعبًا على باريس إف سي (2-1) في الدوري، تحت قيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، بينما تلقى مارسيليا خسارة مفاجئة على ملعبه أمام نانت (0-2)، ما زاد من الضغوط قبل قمة السوبر.