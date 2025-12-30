دينامو زغرب الكرواتي يضم عبد الرحمن فيصل بعد رحيله عن باريس سان جيرمان

أعلن مسئولو نادى دينامو زغرب الكرواتي ضم عبد الرحمن فيصل، الجناح الأيسر لمنتخب مصر لكرة اليد، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسى.

وجاء إعلان زغرب الكرواتي عن الصفقة بعدما قام نادي باريس سان جيرمان بفسخ تعاقده مع فيصل بالتراضي.

وانضم عبد الرحمن فيصل إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي قادما من الأهلي.

رحيل فيصل من باريس

جاء هذا الاتفاق بين اللاعب والإدارة بعد تفاهم متبادل لإنهاء التعاقد قبل نهاية الموسم، ما يتيح لـ عبد الرحمن فيصل الانتقال لأي نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويُعتبر عبد الرحمن فيصل من أبرز لاعبي منتخب مصر، حيث يتميز بقدراته التهديفية العالية، وهو ما جعله واحدًا من أفضل الشوترز المصريين في أوروبا خلال الفترة الأخيرة.