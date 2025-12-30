سيدات سلة الأهلي يواجه مصر للتأمين في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم أمام نظيره مصر للتأمين ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

تنطلق المباراة في الثامنة مساء على صالة الأمير عبدلله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي لتقديم عرض قوي والظهور بشكل مميز لمواصلة الانتصارات في البطولة.

وحرص طارق خيري، المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، على عقد جلسة مع لاعبات الفريق، للتأكيد على العديد من الجوانب الخططية والاستعداد لمباراة اليوم بشكل قوي. وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق الصيد بنتيجة 80-55 ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.





