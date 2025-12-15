«سيدات سلة الأهلي» يسيطر على الجوائز الفردية لبطولة إفريقيا

نجحن لاعبات الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي في السيطرة على الجوائز الفردية لبطولة إفريقيا التي توج بها الفريق على حساب فيروفيارو مابوتو الموزمبيقي، بعدما فاز عليه في المباراة النهائية بنتيجة 77-51. تُوجت رنيم الجداوي بجائزة أفضل لاعبة في البطولة، كما فازت بجائزة أفضل لاعبة في مركز 5, فيما حصدت هاجر عامر جائزة أفضل لاعبة «ريباوند»، وأفضل لاعبة في مركز 4. وكان الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي قد حصد بطولة إفريقيا، بعد الفوز مساء اليوم على فيروفيارو مابوتو الموزمبيقي في إنجاز تاريخي لفريق كرة السلة بالنادي.