«سيدات سلة الأهلي» يسيطر على الجوائز الفردية لبطولة إفريقيا

‎نجحن لاعبات الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي في السيطرة على الجوائز الفردية لبطولة إفريقيا ‏التي توج بها الفريق على حساب فيروفيارو مابوتو الموزمبيقي، بعدما فاز عليه في المباراة النهائية بنتيجة 77-51. ‎تُوجت رنيم الجداوي بجائزة أفضل لاعبة في البطولة، كما فازت بجائزة أفضل لاعبة في مركز 5, فيما حصدت هاجر عامر جائزة أفضل لاعبة «ريباوند»، وأفضل لاعبة في مركز 4. ‏‌‎وكان الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي قد حصد بطولة إفريقيا، بعد الفوز مساء اليوم على فيروفيارو مابوتو الموزمبيقي في إنجاز تاريخي لفريق كرة السلة بالنادي.