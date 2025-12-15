قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياح قوية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لأهالي الاسماعيلية
المغرب.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بمدينة آسفي إلى 21 قتيلا
وزارة الرياضة: كل الجهات المعنية عندها مرونة في أزمة أرض الزمالك إلا إدارة النادي
الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني
تقدم في محادثات برلين بين واشنطن وكييف حول خطة السلام
أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة
السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار
اليوم.. محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي
وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخول مداره
عبلة كامل: ليا عتاب على بعض الناس
أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري
محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد
خالص التعازى والمواساة.. باسم سمره ينعي شقيقة عادل إمام

ميرنا محمود

نعى الفنان باسم سمرة ، شقيقة الزعيم عادل إمام إيمان إمام، أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي، التي رحلت عن عالمنا أمس الأحد.


وكتب باسم سمرة عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»: «خالص التعازى والمواساة للفنان الكبير الزعيم عادل إمام، وللصديق الفنان محمد إمام، وللمخرج رامى إمام، فى هذا المصاب الأليم».

وقررت أسرة الزعيم عادل إمام، تشييع جنازة شقيقته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، اليوم الإثنين، عقب صلاة الظهر، على أن تتلقى الأسرة العزاء يوم الأربعاء المقبل.

وفي سياق متصل، نعى الفنان تامر عبد المنعم الراحلة عبر حسابه على فيس بوك،: «خالص عزائي للنجم الكبير عادل إمام، والمنتج عصام إمام، وآل إمام، والفنان عمر متولي، والصديقين عصام وعادل مصطفى متولي في وفاة السيدة إيمان إمام، أرملة الفنان مصطفى متولي».

بالصور

خست النص.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

إطلالة شتوية.. عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

فيديو

