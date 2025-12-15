خالص التعازى والمواساة.. باسم سمره ينعي شقيقة عادل إمام

نعى الفنان باسم سمرة ، شقيقة الزعيم عادل إمام إيمان إمام، أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي، التي رحلت عن عالمنا أمس الأحد.



وكتب باسم سمرة عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»: «خالص التعازى والمواساة للفنان الكبير الزعيم عادل إمام، وللصديق الفنان محمد إمام، وللمخرج رامى إمام، فى هذا المصاب الأليم».

وقررت أسرة الزعيم عادل إمام، تشييع جنازة شقيقته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، اليوم الإثنين، عقب صلاة الظهر، على أن تتلقى الأسرة العزاء يوم الأربعاء المقبل.

وفي سياق متصل، نعى الفنان تامر عبد المنعم الراحلة عبر حسابه على فيس بوك،: «خالص عزائي للنجم الكبير عادل إمام، والمنتج عصام إمام، وآل إمام، والفنان عمر متولي، والصديقين عصام وعادل مصطفى متولي في وفاة السيدة إيمان إمام، أرملة الفنان مصطفى متولي».