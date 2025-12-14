عمر متولي يستعيد مواقف مؤثرة مع والدته الراحلة شقيقة عادل إمام: كانت صارمة وتملك حسًا كوميديًا

يمر الفنان عمر متولي بحالة حزن بعد وفاة والدته، شقيقة الزعيم عادل إمام، حيث أعاد رواد مواقع التواصل تداول مقاطع من لقاءات سابقة تحدث خلالها عن دورها الكبير في حياته وتأثيرها عليه.

وخلال حوار له منذ سنوات، أكد عمر متولي أن والدته كانت صارمة للغاية في تربيته، لكنها في الوقت نفسه كانت تمتلك حسًا كوميديًا واضحًا، مشيرًا إلى أنها كانت تهتم بدراسته بشكل كبير وتحرص على متابعته باستمرار.

وروى عمر متولي موقفًا طريفًا من طفولته، قائلاً إن والدته كانت تشبه شقيقها عادل إمام في الشدة، حيث اتصلت به في إحدى المرات وسألته عن مكانه، رغم أنه أخبرها بأنه في المدرسة، لتفاجئه بمعرفتها أنه متواجد في النادي مع أصدقائه، وهو ما جعله يوقن بقدرتها الدائمة على معرفة ما يخفيه عنها.

كما حكى عمر متولي هذا الموقف خلال ظهوره في برنامج مع النجم محمد هنيدي، مؤكدًا أن هذا الحدث كان نقطة فاصلة في علاقته بوالدته، وجعله أكثر التزامًا وصراحة معها.

ويعكس حديث عمر متولي عن والدته الراحلة حجم العلاقة الإنسانية القوية التي جمعته بها، والدور الكبير الذي لعبته في تشكيل شخصيته، سواء على المستوى الإنساني أو الفني.

