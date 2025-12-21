قائمة سيدات سلة الأهلي استعدادًا لمواجهة سبورتنج في نهائي السوبر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، بقيادة طارق خيري، قائمة الفريق التي تستعد لخوض نهائي كأس السوبر لكرة السلة سيدات، أمام فريق سبورتنج.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي وسبورتنج على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتضم قائمة الأهلي في المباراة كل من:

نادين السلعاوي، رنيم الجداوي،

رضوى محمد، ميرال أشرف، يارا أسامة، جايدة خالد، فريدة وائل، دينا عمرو، أكون روز، ثريا محمد، هنا الباز، مريم وسيم.

ويضم الجهاز الفني للأحمر كل من، طارق خيري مديرًا فنيًا، كريم محمد مدربًا عامًا، علياء محمود مدربًا، ماجد المسلمي مدير الفريق، أكرم الشوربجي محلل الأداء، سعد أبو اليزيد معد بدني، نجاح ربيع إداري،

دكتور عنان هشام طبيبة، دكتور لجين محمد علاج طبيعي، كابتن إيمان جمال مدلك.