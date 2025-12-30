تعديل جذري.. تشكيل ناري لـ الأهلي أمام المقاولون بكأس عاصمة مصر

يدرس الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي منح الفرصة لعدد من الناشئين للمشاركة الأساسية في مباراة اليوم الثلاثاء أمام المقاولون العرب في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتشمل التعديلات الإستعانة بخدمات عدد من الناشئين في لقاء المقاولون العرب وهم: حمزة عبد الكريم وعمر سيد معوض وإبراهيم الأسيوطي وإبراهيم عادل ومحمد رأفت وأحمد عابدين ومهند الشامي لاسيما وأنهم ظهروا بشكل جيد في مباراة غزل المحلة الماضية رغم الهزيمة.

كما يدرس توروب إراحة بعض اللاعبين مثل المغربي أشرف داري وأحمد رضا ومحمد شريف والسلوفيني نيتس جراديشار وغيرهم من اللاعبين الذين ظهروا بشكل سيئ في مباراة المصرية للاتصالات الماضية في كأس مصر والتي ودع منافساتها الفريق الأحمر عقب الخسارة المفاجئة من الفريق الذي يلعب في دوري المظاليم.





ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد سيحا.

في خط الدفاع: إبراهيم الأسيوطي ومصطفى العش وأحمد عابدين ومهند الشامي.

في خط الوسط: إبراهيما كاظم وإبراهيم عادل وحسين الشحات وعمر معوض ومحمد رأفت.

في خط الهجوم: حمزة عبد الكريم.