إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
الكنيست يصادق نهائيا على قطع الكهرباء والمياه عن الأونروا
مدبولي: التأمين الشامل يضمن حصول المواطن على الخدمة من مستشفيات الدولة والقطاع الخاص
مدبولي :مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يكون من حق المواطن المصري تلقي الخدمة في أي مكان
سرقة وضرب وتحرش.. هل فرح كروان مشاكل حقيقي أم تريند؟
بدء محاكمة رمضان صبحي فى قضية التزوير وسط إجراءات أمنية مشددة
فصول ومدارس جديدة .. إنجازات ملموسة في مجال إنشاء وتطوير المباني المدرسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تعديل جذري.. تشكيل ناري لـ الأهلي أمام المقاولون بكأس عاصمة مصر

مباراة الأهلي والمقاولون
مباراة الأهلي والمقاولون

يدرس الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي منح الفرصة لعدد من الناشئين للمشاركة الأساسية في مباراة اليوم الثلاثاء أمام المقاولون العرب في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتشمل التعديلات الإستعانة بخدمات عدد من الناشئين في لقاء المقاولون العرب وهم: حمزة عبد الكريم وعمر سيد معوض وإبراهيم الأسيوطي وإبراهيم عادل ومحمد رأفت وأحمد عابدين ومهند الشامي لاسيما وأنهم ظهروا بشكل جيد في مباراة غزل المحلة الماضية رغم الهزيمة.

كما يدرس توروب إراحة بعض اللاعبين مثل المغربي أشرف داري وأحمد رضا ومحمد شريف والسلوفيني نيتس جراديشار وغيرهم من اللاعبين الذين ظهروا بشكل سيئ في مباراة المصرية للاتصالات الماضية في كأس مصر والتي ودع منافساتها الفريق الأحمر عقب الخسارة المفاجئة من الفريق الذي يلعب في دوري المظاليم.
 


ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب على النحو التالي: 
في حراسة المرمى: محمد سيحا.
في خط الدفاع: إبراهيم الأسيوطي ومصطفى العش وأحمد عابدين ومهند الشامي.
في خط الوسط: إبراهيما كاظم وإبراهيم عادل وحسين الشحات وعمر معوض ومحمد رأفت.
في خط الهجوم: حمزة عبد الكريم.

الأهلي المقاولون العرب توروب كأس عاصمة مصر عمر سيد معوض

فيديو

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

