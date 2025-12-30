الأهلي في اختبار مصيري أمام المقاولون العرب بكأس عاصمة مصر

يخوض فريق الأهلي مواجهة مهمة أمام نظيره المقاولون العرب في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويدخل الأهلي اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز، إذ يدرك أن أي نتيجة سلبية قد تعقد موقفه وتهدد فرصه في الاستمرار بالبطولة، خاصة في ظل اشتداد المنافسة داخل المجموعة، وسعي الفريق لتصحيح المسار بعد النتائج المتذبذبة في الجولات الماضية.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، حصدها من فوز وحيد على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة الثانية، بينما تلقى خسارتين أمام إنبي في الجولة الأولى بهدف نظيف، وأمام غزل المحلة بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة.

وتضم المجموعة الأولى فرق فاركو المتصدر برصيد 9 نقاط، يليه إنبي في المركز الثاني بـ6 نقاط، ثم طلائع الجيش بـ4 نقاط، وغزل المحلة برصيد 3 نقاط، ثم الأهلي بنفس الرصيد، بينما يأتي المقاولون العرب سادسًا برصيد نقطة واحدة، ويتذيل سيراميكا كليوباترا الترتيب دون نقاط.