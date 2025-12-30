قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير من أمطار متفرقة.. الأرصاد تكشف خريطة طقس اليوم
العليمي يعلن حالة الطوارئ في اليمن ويلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات
الطقس اليوم.. أجواء مائلة للدفء نهارا وأمطار خفيفة ببعض المناطق
اليوم.. النطق بالحكم في قضية اتهام رمضان صبحي و3 آخرين بالتزوير
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30-12-2025 والقنوات الناقلة
انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-12-2025
اليوم .. امتحان عملي في مادة البرمجة لطلاب أولى ثانوي بـ8 محافظات
بها 100 مواطن.. الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستعمرين بالقدس
من يؤخر صلاة الفجر بسبب البرد.. الإفتاء تحذره من 5 مصائب فورية
الزمالك يرفض عودته.. كواليس جديدة في أزمة أحمد حمدي مع الأبيض
البرازيل والنرويج.. وديات قوية للفراعنة استعدادًا لكأس العالم 2026
الأهلي في اختبار مصيري أمام المقاولون العرب بكأس عاصمة مصر

الأهلي
الأهلي
إسراء أشرف

يخوض فريق الأهلي مواجهة مهمة أمام نظيره المقاولون العرب في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويدخل الأهلي اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز، إذ يدرك أن أي نتيجة سلبية قد تعقد موقفه وتهدد فرصه في الاستمرار بالبطولة، خاصة في ظل اشتداد المنافسة داخل المجموعة، وسعي الفريق لتصحيح المسار بعد النتائج المتذبذبة في الجولات الماضية.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، حصدها من فوز وحيد على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة الثانية، بينما تلقى خسارتين أمام إنبي في الجولة الأولى بهدف نظيف، وأمام غزل المحلة بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة.

وتضم المجموعة الأولى فرق فاركو المتصدر برصيد 9 نقاط، يليه إنبي في المركز الثاني بـ6 نقاط، ثم طلائع الجيش بـ4 نقاط، وغزل المحلة برصيد 3 نقاط، ثم الأهلي بنفس الرصيد، بينما يأتي المقاولون العرب سادسًا برصيد نقطة واحدة، ويتذيل سيراميكا كليوباترا الترتيب دون نقاط.

الأهلي النادي الأهلي المقاولون العرب كأس العاصمة كأس عاصمة مصر

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

الطقس في مصر

الأرصاد: أمطار تضرب بعض المحافظات غدا بينها القاهرة الكبرى

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

منتخب مصر

بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟

الداخلية تكشف حقيقة إطلاق نار إحتفالا بفوز مرشح بمجلس النواب بأسيوط

ترامب وبوتين

أول تعليق من ترامب على استهداف مقر إقامة بوتين بـ91 طائرة مسيرة

جانب من الحدث

موجز أخبار الوادي الجديد: المحافظ يشارك باجتماع متابعة أوجه استغلال الأراضي المستردة وتنفيذ معرض لتسويق المنتجات التراثية والحرفية

الرحلات النيلية

عروس المشاتي.. أسعار الرحلات النيلية في أسوان اليوم الثلاثاء 30-12-2025

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ يُناقش مع قيادات بنك الاستثمار معدلات تنفيذ المشروعات ويناقش ملامح الخطة الإستراتيجية لوحدة السكان

بالصور

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة

أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

شيري TIGGO9.. حصن متحرك بمعايير أمان متقدمة وهيكل من 85% فولاذ عالي الصلابة

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

