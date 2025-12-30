البنك الأهلي يقرر خفض الفائدة 1% على الشهادات والمنتجات المصرفية.. والتطبيق في هذا الموعد

انتهت لجان الألكو في البنك الأهلي المصري التابع للحكومة، على تفعيل قرار لجنة السياسات النقدية بخفض الفائدة 1% على المعاملات المصرفية.

وأعلن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك، في تصريحات له، عن خفض سعر الفائدة على منتجات مصرفه سواء الإدخارية أو التمويلية بنسبة 1%.





شملت قرارات التخفيض سعر العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري.

بحسب ما كشفه البنك فإن سريان خفض الفائدة سيتم تفعيله اعتبارا من غدا الأربعاء وهو أخر يوم عمل في البنوك نظرًأ لبداية السنة المالية في الجهاز المصرفي .

شهادات الادخار ذات العائد الشهري

جرى تخفيض الفائدةعلي الشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري و التي يتم شراءها لمدة 3 سنوات بقيمة 1000 جنيه ومضاعاتها بعائد ثابت وصل إلي 16% بدلًا من 17%.

الشهادات ذات العائد المتدرج لمدة 3 سنوات

وهي شهادات يتم طرحها لمدة 3 سنوات بعائد تدريجي بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته بحيث يتم صرف العائد على تلك الشهادة في السنة الآولي 20% بدلا من 21% و السنة الثانية 15.25% بدلا من 16.25% وفي السنة الثالثة والأخيرة 12% بدلا من 13.5%.

الشهادات البلاتينية ذات العائد السنوي المتدرج

وهي شهادات يتم شراءها بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات ويصرف عائدها سنويًا؛ حيث تم تعديل نسبته في السنة الأولي ليصبح 22% بدلُأ من 23% و السنة الثانية 17.5% بدلُأ من 18.5% و في السنة الثالثة والأخيرة يتم حساب 13% بدلًا من 14%.

كان البنك المركزي المصري قد اعلن الخميس الماضي خفض الفائدة 1% نقطة أساسية للمرة الخامسة على التوالي خلال العام الجاري.

وقررت لجنة السياسيات النقدية في اجتماعها الأخير لهذا العام، خفض الفائدة علي سعر الإيداع عند 20% و الإقتراض 21.5% و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 20.5% و سعر الإئتمان 20.5% و الخصم 20.5%.

وبدأ بنك مصر مساء أمس في تفعيل قرارات خفض الفائدة علي المعاملات المصرفية بالتوازي مع اجراءات نظيره الحكومي البنك الأهلي المصري، ليشمل بذلك كافة المنتجات المصرفية على أن يبدأ تطبيق ذلك القرار الصادر عن لجان الألكو بالبنكين غدا الأربعاء.