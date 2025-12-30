قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
الكنيست يصادق نهائيا على قطع الكهرباء والمياه عن الأونروا
مدبولي: التأمين الشامل يضمن حصول المواطن على الخدمة من مستشفيات الدولة والقطاع الخاص
مدبولي :مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يكون من حق المواطن المصري تلقي الخدمة في أي مكان
سرقة وضرب وتحرش.. هل فرح كروان مشاكل حقيقي أم تريند؟
بدء محاكمة رمضان صبحي فى قضية التزوير وسط إجراءات أمنية مشددة
فصول ومدارس جديدة .. إنجازات ملموسة في مجال إنشاء وتطوير المباني المدرسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

البنك الأهلي يقرر خفض الفائدة 1% على الشهادات والمنتجات المصرفية.. والتطبيق في هذا الموعد

البنك الأهلي وسعر الفائدة
محمد يحيي

انتهت لجان الألكو في البنك الأهلي المصري التابع للحكومة، على تفعيل قرار لجنة السياسات النقدية بخفض الفائدة 1% على المعاملات المصرفية.

وأعلن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك، في تصريحات له، عن خفض سعر الفائدة على منتجات مصرفه سواء الإدخارية أو التمويلية بنسبة 1%.

 

شملت قرارات التخفيض سعر العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري.

بحسب ما كشفه البنك فإن سريان خفض الفائدة سيتم تفعيله اعتبارا من غدا الأربعاء وهو أخر يوم عمل في البنوك نظرًأ لبداية السنة المالية في الجهاز المصرفي .

شهادات الادخار ذات العائد الشهري

جرى تخفيض الفائدةعلي الشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري و التي يتم شراءها لمدة 3 سنوات بقيمة 1000 جنيه ومضاعاتها بعائد ثابت وصل إلي 16% بدلًا من 17%.

الشهادات ذات العائد المتدرج لمدة 3 سنوات

وهي شهادات يتم طرحها لمدة 3 سنوات بعائد تدريجي بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته بحيث يتم صرف العائد على تلك الشهادة في السنة الآولي 20% بدلا من 21% و السنة الثانية 15.25% بدلا من 16.25% وفي السنة الثالثة والأخيرة 12% بدلا من 13.5%.

الشهادات البلاتينية ذات العائد السنوي المتدرج

وهي شهادات يتم شراءها بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات ويصرف عائدها سنويًا؛ حيث تم تعديل نسبته في السنة الأولي ليصبح 22% بدلُأ من 23% و السنة الثانية 17.5% بدلُأ من 18.5% و في السنة الثالثة والأخيرة يتم حساب 13% بدلًا من 14%.

كان البنك المركزي المصري قد اعلن الخميس الماضي خفض الفائدة 1% نقطة أساسية للمرة الخامسة على التوالي خلال العام الجاري.

وقررت لجنة السياسيات النقدية في اجتماعها الأخير لهذا العام، خفض الفائدة علي سعر الإيداع عند 20% و الإقتراض 21.5% و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 20.5% و سعر الإئتمان 20.5% و الخصم 20.5%.

وبدأ بنك مصر مساء أمس في تفعيل قرارات خفض الفائدة علي المعاملات المصرفية بالتوازي مع اجراءات نظيره الحكومي البنك الأهلي المصري، ليشمل بذلك كافة المنتجات المصرفية على أن يبدأ تطبيق ذلك القرار الصادر عن لجان الألكو بالبنكين غدا الأربعاء.

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

جون ادوارد

وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025

تفتيش ميداني

التنمية المحلية: 132 صاحب محل قدموا طلبات لتقنين وضعهم على منظومة المحال العامة| صور

وزيرة التنمية المحلية

حصاد التنمية المحلية عام 2025.. جملة الاعتمادات المالية لديوان عام الوزارة (3.2073) مليار جنيه

الدكتور سامي فوزي

في احتفال موظفي الأبروشية .. رئيس الكنيسة الأسقفية: نحن جميعًا خدام لا عاملين

بالصور

لبناء العضلات وإنقاص الوزن.. اعرف الوقت المثالى لتناول البيض

5 خطوات لعمل قهوة الصباح المثالية في دقائق

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

إعصار صيني يضرب العالم.. ارتفاع صادرات السيارات الكهربائية بنسبة 29%

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

