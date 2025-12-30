بعد وفاته اليوم.. من هو حمدي جمعة نجم الأهلي السابق

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر، وفاة حمدي جمعة نجم النادي الأهلي السابق، بعد رحلة طويلة من المعاناة مع المرض، ليرحل أحد أبرز نجوم القلعة الحمراء في حقبة السبعينيات، تاركًا خلفه سيرة كروية حافلة بالعطاء والالتزام.

وتعرض الراحل حمدي جمعة ، لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، استدعت دخوله في مرحلة علاج صعبة، وسط اهتمام ومتابعة من رموز النادي الأهلي، حيث حرص عدد من نجوم الفريق السابقين على زيارته، يتقدمهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، في لفتة إنسانية عكست مكانة اللاعب الراحل داخل أسرة الأهلي.

من هو حمدي جمعة نجم الأهلي السابق.. بعد وفاته اليوم

ويُعد حمدي جمعة واحدًا من الأسماء البارزة في تاريخ الأهلي، بعدما شارك بشكل أساسي مع الفريق الأول خلال فترة السبعينيات، وقدم مستويات مميزة جعلته أحد أفضل من شغلوا مركز الظهير الأيمن في تاريخ النادي، بحسب شهادات عدد من معاصريه.

أخر ظهور إعلامي

وفي ظهور تلفزيوني له قبل وفاته ، استعاد حمدي جمعة ذكرياته مع القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه شارك في جميع مباريات القمة أمام الزمالك خلال فترة تواجده مع الفريق، مشيرًا إلى أن تلك المواجهات كانت تمثل ذروة التحدي والشغف لأي لاعب يرتدي قميص الأهلي.

بداية رحلته الكروية

وبدأ الراحل مسيرته الكروية داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وهو في سن السابعة عشرة، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول بترشيح من الكابتن محمود الجوهري، في خطوة شكلت نقطة التحول الأهم في مشواره الكروي وأسهمت في انطلاقته القوية مع الفريق الأول.

ارتداء قميص منتخب مصر

كما ارتدى حمدي جمعة قميص منتخب الناشئين، وشارك إلى جوار عدد من نجوم الكرة المصرية الذين أصبحوا لاحقًا من رموز اللعبة، من بينهم ثابت البطل ومختار مختار، في جيل ترك بصمة واضحة في تاريخ الكرة المصرية.

أول راتب

وكشف اللاعب الراحل، خلال حديثه أن أول راتب حصل عليه مع فريق الناشئين بلغ 40 جنيهًا، قبل أن يرتفع إلى 60 جنيهًا عقب مشاركته في إحدى مباريات القمة أمام الزمالك، موضحًا أنه سجل هدفًا وحيدًا فقط في جميع لقاءات القمة التي خاضها، وكان ذلك الهدف من صناعة الكابتن محمود الخطيب.

ورحل حمدي جمعة، عن عالمنا اليوم الثلاثاء بعد صراع مرير مع المرض، ليطوي صفحة لاعب ارتبط اسمه بالانضباط والهدوء داخل الملعب، ويظل واحدًا من أبرز من شغلوا مركز الظهير الأيمن في تاريخ النادي الأهلي، وفق ما يراه الكثير من أبناء جيله ومحبيه.