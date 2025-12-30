قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تايوان تلغي عبور رحلات ترانزيت عبر أجوائها بسبب تدريبات الصين
أحمد حمدي يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا
الهلال الأحمر: زاد العزة 105 تحمل سلال غذائية ومواد طبية وشتوية لأهالي غزة
تنبيه للمسافرين: هيئة السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم
سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه
حسابات التأهل ترسم الطريق.. المنافس الأقرب لمصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا
وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية أجرت خلال العام الجاري نحو 390 ألف عملية
دعاء دخول السنة الجديدة .. احرص عليه لتعم البركة ويبدأ العام بالتوفيق
أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل
بنك مصر يعدل أسعار العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري
أضخم تطوير للمناهج الدراسية في تاريخ الوزارة.. ماذا أنجزت التعليم في 2025؟
رئيس الوزراء: نتحرك بخطوات مدروسة لتطبيق التأمين الصحي الشامل
بعد وفاته اليوم.. من هو حمدي جمعة نجم الأهلي السابق

إسلام مقلد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر، وفاة حمدي جمعة نجم النادي الأهلي السابق، بعد رحلة طويلة من المعاناة مع المرض، ليرحل أحد أبرز نجوم القلعة الحمراء في حقبة السبعينيات، تاركًا خلفه سيرة كروية حافلة بالعطاء والالتزام.

وتعرض الراحل حمدي جمعة ، لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، استدعت دخوله في مرحلة علاج صعبة، وسط اهتمام ومتابعة من رموز النادي الأهلي، حيث حرص عدد من نجوم الفريق السابقين على زيارته، يتقدمهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، في لفتة إنسانية عكست مكانة اللاعب الراحل داخل أسرة الأهلي.

من هو حمدي جمعة نجم الأهلي السابق.. بعد وفاته اليوم

ويُعد حمدي جمعة واحدًا من الأسماء البارزة في تاريخ الأهلي، بعدما شارك بشكل أساسي مع الفريق الأول خلال فترة السبعينيات، وقدم مستويات مميزة جعلته أحد أفضل من شغلوا مركز الظهير الأيمن في تاريخ النادي، بحسب شهادات عدد من معاصريه.

أخر ظهور إعلامي

وفي ظهور تلفزيوني له قبل وفاته ، استعاد حمدي جمعة ذكرياته مع القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه شارك في جميع مباريات القمة أمام الزمالك خلال فترة تواجده مع الفريق، مشيرًا إلى أن تلك المواجهات كانت تمثل ذروة التحدي والشغف لأي لاعب يرتدي قميص الأهلي.

بداية رحلته الكروية 

وبدأ الراحل مسيرته الكروية داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وهو في سن السابعة عشرة، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول بترشيح من الكابتن محمود الجوهري، في خطوة شكلت نقطة التحول الأهم في مشواره الكروي وأسهمت في انطلاقته القوية مع الفريق الأول.

ارتداء قميص منتخب مصر

كما ارتدى حمدي جمعة قميص منتخب الناشئين، وشارك إلى جوار عدد من نجوم الكرة المصرية الذين أصبحوا لاحقًا من رموز اللعبة، من بينهم ثابت البطل ومختار مختار، في جيل ترك بصمة واضحة في تاريخ الكرة المصرية.

أول راتب

وكشف اللاعب الراحل، خلال حديثه أن أول راتب حصل عليه مع فريق الناشئين بلغ 40 جنيهًا، قبل أن يرتفع إلى 60 جنيهًا عقب مشاركته في إحدى مباريات القمة أمام الزمالك، موضحًا أنه سجل هدفًا وحيدًا فقط في جميع لقاءات القمة التي خاضها، وكان ذلك الهدف من صناعة الكابتن محمود الخطيب.

ورحل حمدي جمعة، عن عالمنا اليوم الثلاثاء بعد صراع مرير مع المرض، ليطوي صفحة لاعب ارتبط اسمه بالانضباط والهدوء داخل الملعب، ويظل واحدًا من أبرز من شغلوا مركز الظهير الأيمن في تاريخ النادي الأهلي، وفق ما يراه الكثير من أبناء جيله ومحبيه.

5 خطوات سهلة لترتيب غرفة النوم بسرعة الصاروخ

براءة اختراع من BMW للفتيس المانيوال.. أكثر ذكاءً وأقل عرضة للتلف

الفتيس المانيوال
وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة من اللقاء المشترك
بقع الشمس أو بقع العمر: لماذا تظهر وكيف تحمي بشرتك منها؟

بقع الشمس أو بقع العمر: لماذا تظهر وكيف تحمي بشرتك منها؟
ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

