رحيل مدرب جديد عن النادي الأهلي| إعرف السبب!

اعتذر الفرنسي مكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية بالنادي الأهلي عن الاستمرار ضمن الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة مواطنه ديمتيري لوبوف المدير الفني لفريق سيدات الأهلي لظروف أسرية خاصة.

وأخطر الفرنسي مكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية بالنادي الأهلي شادي محمد رئيس قطاع الكرة النسائية بالقلعة الحمراء بالقرار.

وحرص شادي محمد رئيس قطاع الكرة النسائية على عقد اجتماع مع مدرب اللياقة البدنية الفرنسي لتفهم الأسباب قبل أن يوافق في النهاية على إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وأعرب شادي محمد رئيس قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي عن أمنياته لـ مدرب اللياقة البدنية الفرنسي خلال المرحلة المقبلة.

كان مدرب اللياقة البدنية الفرنسي مكسيم التنهوفن قضى موسم ونصف داخل جدران النادي الأهلي.

الأهلي يواجه المقاولون العرب

يخوض فريق الأهلي مواجهة مهمة أمام نظيره المقاولون العرب في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويدخل الأهلي اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز، إذ يدرك أن أي نتيجة سلبية قد تعقد موقفه وتهدد فرصه في الاستمرار بالبطولة، خاصة في ظل اشتداد المنافسة داخل المجموعة، وسعي الفريق لتصحيح المسار بعد النتائج المتذبذبة في الجولات الماضية.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، حصدها من فوز وحيد على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة الثانية.

بينما تلقى خسارتين أمام إنبي في الجولة الأولى بهدف نظيف، وأمام غزل المحلة بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة.