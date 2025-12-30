قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تايوان تلغي عبور رحلات ترانزيت عبر أجوائها بسبب تدريبات الصين
أحمد حمدي يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا
الهلال الأحمر: زاد العزة 105 تحمل سلال غذائية ومواد طبية وشتوية لأهالي غزة
تنبيه للمسافرين: هيئة السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم
سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه
حسابات التأهل ترسم الطريق.. المنافس الأقرب لمصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا
وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية أجرت خلال العام الجاري نحو 390 ألف عملية
دعاء دخول السنة الجديدة .. احرص عليه لتعم البركة ويبدأ العام بالتوفيق
أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل
بنك مصر يعدل أسعار العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري
أضخم تطوير للمناهج الدراسية في تاريخ الوزارة.. ماذا أنجزت التعليم في 2025؟
رئيس الوزراء: نتحرك بخطوات مدروسة لتطبيق التأمين الصحي الشامل
رياضة

رحيل مدرب جديد عن النادي الأهلي| إعرف السبب!

النادي الأهلي
النادي الأهلي

اعتذر الفرنسي مكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية بالنادي الأهلي عن الاستمرار ضمن الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة مواطنه ديمتيري لوبوف المدير الفني لفريق سيدات الأهلي لظروف أسرية خاصة.

وأخطر الفرنسي مكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية بالنادي الأهلي شادي محمد رئيس قطاع الكرة النسائية بالقلعة الحمراء بالقرار.

وحرص شادي محمد رئيس قطاع الكرة النسائية على عقد اجتماع مع مدرب اللياقة البدنية الفرنسي لتفهم الأسباب قبل أن يوافق في النهاية على إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وأعرب شادي محمد رئيس قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي عن أمنياته لـ مدرب اللياقة البدنية الفرنسي خلال المرحلة المقبلة.

كان مدرب اللياقة البدنية الفرنسي مكسيم التنهوفن قضى موسم ونصف داخل جدران النادي الأهلي.

الأهلي يواجه المقاولون العرب 

يخوض فريق الأهلي مواجهة مهمة أمام نظيره المقاولون العرب في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويدخل الأهلي اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز، إذ يدرك أن أي نتيجة سلبية قد تعقد موقفه وتهدد فرصه في الاستمرار بالبطولة، خاصة في ظل اشتداد المنافسة داخل المجموعة، وسعي الفريق لتصحيح المسار بعد النتائج المتذبذبة في الجولات الماضية.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، حصدها من فوز وحيد على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة الثانية.

بينما تلقى خسارتين أمام إنبي في الجولة الأولى بهدف نظيف، وأمام غزل المحلة بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة.

الأهلي شادي محمد الكرة النسائية ديمتري لوبوف دوري الكرة النسائية

