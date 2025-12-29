البنك الأهلي يعقد اجتماع «الألكو» اليوم لمراجعة أسعار العائد على الأوعية الادخارية

صرح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن لجنة الأصول والخصوم «الألكو» بالبنك تعقد اجتماعها اليوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2025، لبحث ومراجعة أسعار العائد على الأوعية الادخارية المختلفة.

وأوضح أن الاجتماع يأتي في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، التي عقدت اجتماعها يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، وقررت خفض سعر الكوريدور بمقدار 1%، وهو ما يستدعي إعادة تقييم سياسات تسعير المنتجات الادخارية بما يتماشى مع المتغيرات الجديدة في السياسة النقدية.

وتُعد لجنة الألكو من اللجان الرئيسية داخل البنوك، حيث تختص بإدارة الأصول والخصوم والسيولة، واتخاذ القرارات المتعلقة بتسعير الودائع والقروض، بما يحقق التوازن بين معدلات العائد وإدارة المخاطر ودعم الاستقرار المالي.