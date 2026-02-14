أخبار التوك شو| بكري يكشف تفاصيل واقعة مؤلمة واتجار بالبشر.. ومختار جمعة: الحماية الاجتماعية صمام أمان الشعب في رمضان

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

كواليس فيديو الرعب في تعدي شاب على والدته بسلاح أبيض بالقليوبية

أثارت واقعة تعدي شاب على والدته بسلاح أبيض داخل منزل الأسرة في قرية نقباس التابعة لمحافظة القليوبية، حالة من الجدل الواسع؛ بعدما جرى تداول تفاصيلها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.



مختار جمعة: الحماية الاجتماعية صمام أمان المجتمع في رمضان

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على تماسك المجتمع، خاصة في شهر رمضان، مشددًا على ضرورة توسيع مظلة الدعم للفقراء والمحتاجين والأيتام، اقتداءً بسيرة النبي ﷺ الذي كان أجود الناس، وكان رمضان شهر العطاء والرحمة.

انسداد بشرايين القدم | زاهي حواس يكشف عن سبب توقفه عن لعب الكرة

كشف عالم الآثار الدكتور زاهى حواس، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أنه كان يلعب كرة القدم باحتراف.

طبق البيض بـ 100 جنيه واللحمة بـ 280.. تخفيض على السلع الغذائية لدعم المواطنين

كشف أحمد سالم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماة مصر للتنمية المستدامة، تفاصيل فعاليات المعرض الوطني للصناعات والسلع الغذائية، الذي جاء ليقدم نموذجًا عمليًا للتكافل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، خاصة مع حلول شهر رمضان وزيادة الطلب على السلع الأساسية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

مختار جمعة: ردم فجوة الإنجاز يبدأ بالشباب.. والأمن النفسي صمام أمان الدولة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إن الفارق بين ما يتحقق من إنجازات على أرض الواقع وبين إحساس المواطن بها، يمكن معالجته من خلال تعزيز التواصل المباشر، خاصة عبر تنظيم زيارات ميدانية للشباب للاطلاع على المشروعات القومية، إلى جانب دور الإعلام الوطني في توضيح حجم التطور الذي شهدته الدولة، والإجابة عن سؤال: «أين كنا وأين أصبحنا؟».

جريمة في القليوبية.. إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية وتصويره.. وبكري يكشف مفاجأة

وصف الإعلامي مصطفى بكري الواقعة التي شهدتها محافظة القليوبية بأنها «مؤسفة وفاضحة» وتشكل جرس إنذار خطير للمجتمع، موضحًا أن شابًا تقدم لخطبة فتاة وتم رفضه مرتين، قبل أن يقوم أهلها باستدراجه في الطريق العام وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، وتصويره، والتعدي عليه بالضرب.

من القليوبية إلى الشيخ زايد .. بكري يكشف فضائح مؤلمة من الاعتداء إلى الاتجار بالبشر

قال الإعلامي مصطفى بكري إن ما شهدته محافظة القليوبية من واقعة وصفها بـ«المؤسفة والفاضحة» يمثل جرس إنذار خطير، مشيرًا إلى أن شابًا تقدم لخطبة فتاة وتم رفضه مرتين، قبل أن يقوم أهلها باستدراجه وإجباره في الطريق العام على ارتداء ملابس نسائية وتصويره والتعدي عليه بالضرب.

جميل مزهر: جبهة تحرير فلسطين لم تكن تعلم بتوقيت عملية 7 أكتوبر

قال جميل مزهر، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن الجبهة الشعبية، شأنها شأن باقي القوى الفلسطينية، لم تكن على علم مسبق بتوقيت عملية السابع من أكتوبر، مؤكداً أن جزءاً كبيراً من قيادات حركة حماس نفسها لم يكن مطلعاً على موعد العملية، كما لم يكن أي طرف إقليمي أو دولي على علم بتفاصيلها أو إدارتها.

%25.. تجارية الجيزة تزف بشرى للمواطنين بشأن معارض أهلا رمضان

أعلنت الغرفة التجارية بالجيزة عن تخفيضات كبيرة في معارض "أهلاً رمضان" لهذا العام، والتي تتراوح بين 10% و25% على السلع المختلفة، وفقاً لنوع كل منتج.