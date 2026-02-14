قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم السبت في الكونفدرالية
في عيد الحب… طريقة عمل بار تشيز كيك الفراولة
وزير الخارجية: مصر مستعدة لتعزيز التصنيع الدوائي والأمن الصحي في إفريقيا
ليفربول يستضيف برايتون في اختبار صعب بكأس الاتحاد الإنجليزي
قمة عسكرية بميونيخ.. أوروبا تعتزم إعلان الحرب على "الأسطول الروسي الخفي"
بعد تعرضها لأزمة صحية.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة| شاهد
وزير الخارجية يطرح رؤية مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أفريقيا وإيطاليا
حبس وغرامة للمخالفين.. ماذا تفعل حال العثور على طفل حديث الولادة؟
بتخفيضات تصل إلى 30%.. انطلاق معارض أهلا رمضان في طوخ وشبرا الخيمة
إخلاء سبيل الشاب إسلام فى واقعة بدلة الرقص بـ ميت عاصم في القليوبية
خيار إجباري.. الأهلي يدرس استعادة نجم سوبر بديلا لـ إليو ديانج
كسر بالأنف وتورم بالوجه.. تفاصيل التقرير الطبي لشاب أجبر على لبس بدلة رقص بميت عاصم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| بكري يكشف تفاصيل واقعة مؤلمة واتجار بالبشر.. ومختار جمعة: الحماية الاجتماعية صمام أمان الشعب في رمضان

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

كواليس فيديو الرعب في تعدي شاب على والدته بسلاح أبيض بالقليوبية
أثارت واقعة تعدي شاب على والدته بسلاح أبيض داخل منزل الأسرة في قرية نقباس التابعة لمحافظة القليوبية، حالة من الجدل الواسع؛ بعدما جرى تداول تفاصيلها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.


مختار جمعة: الحماية الاجتماعية صمام أمان المجتمع في رمضان
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على تماسك المجتمع، خاصة في شهر رمضان، مشددًا على ضرورة توسيع مظلة الدعم للفقراء والمحتاجين والأيتام، اقتداءً بسيرة النبي ﷺ الذي كان أجود الناس، وكان رمضان شهر العطاء والرحمة.

انسداد بشرايين القدم | زاهي حواس يكشف عن سبب توقفه عن لعب الكرة
كشف عالم الآثار الدكتور زاهى حواس، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أنه كان يلعب كرة القدم باحتراف.

طبق البيض بـ 100 جنيه واللحمة بـ 280.. تخفيض على السلع الغذائية لدعم المواطنين
كشف أحمد سالم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماة مصر للتنمية المستدامة، تفاصيل فعاليات المعرض الوطني للصناعات والسلع الغذائية، الذي جاء ليقدم نموذجًا عمليًا للتكافل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، خاصة مع حلول شهر رمضان وزيادة الطلب على السلع الأساسية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

مختار جمعة: ردم فجوة الإنجاز يبدأ بالشباب.. والأمن النفسي صمام أمان الدولة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إن الفارق بين ما يتحقق من إنجازات على أرض الواقع وبين إحساس المواطن بها، يمكن معالجته من خلال تعزيز التواصل المباشر، خاصة عبر تنظيم زيارات ميدانية للشباب للاطلاع على المشروعات القومية، إلى جانب دور الإعلام الوطني في توضيح حجم التطور الذي شهدته الدولة، والإجابة عن سؤال: «أين كنا وأين أصبحنا؟».

جريمة في القليوبية.. إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية وتصويره.. وبكري يكشف مفاجأة
وصف الإعلامي مصطفى بكري الواقعة التي شهدتها محافظة القليوبية بأنها «مؤسفة وفاضحة» وتشكل جرس إنذار خطير للمجتمع، موضحًا أن شابًا تقدم لخطبة فتاة وتم رفضه مرتين، قبل أن يقوم أهلها باستدراجه في الطريق العام وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، وتصويره، والتعدي عليه بالضرب.

من القليوبية إلى الشيخ زايد .. بكري يكشف فضائح مؤلمة من الاعتداء إلى الاتجار بالبشر
قال الإعلامي مصطفى بكري إن ما شهدته محافظة القليوبية من واقعة وصفها بـ«المؤسفة والفاضحة» يمثل جرس إنذار خطير، مشيرًا إلى أن شابًا تقدم لخطبة فتاة وتم رفضه مرتين، قبل أن يقوم أهلها باستدراجه وإجباره في الطريق العام على ارتداء ملابس نسائية وتصويره والتعدي عليه بالضرب.

جميل مزهر: جبهة تحرير فلسطين لم تكن تعلم بتوقيت عملية 7 أكتوبر
قال جميل مزهر، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن الجبهة الشعبية، شأنها شأن باقي القوى الفلسطينية، لم تكن على علم مسبق بتوقيت عملية السابع من أكتوبر، مؤكداً أن جزءاً كبيراً من قيادات حركة حماس نفسها لم يكن مطلعاً على موعد العملية، كما لم يكن أي طرف إقليمي أو دولي على علم بتفاصيلها أو إدارتها.

%25.. تجارية الجيزة تزف بشرى للمواطنين بشأن معارض أهلا رمضان
أعلنت الغرفة التجارية بالجيزة عن تخفيضات كبيرة في معارض "أهلاً رمضان" لهذا العام، والتي تتراوح بين 10% و25% على السلع المختلفة، وفقاً لنوع كل منتج. 

مختار جمعة الحماية الاجتماعية زاهي حواس إبستين فضائح إبستين طبق البيض مصطفى بكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

جانب من الواقعة

انسحاب محامي الجناة في واقعة بدلة الرقص بميت عاصم بالقليوبية

الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم الجديدة.. هتدفع 4000 جنيه في هذه الحالة

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

الزمالك

فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

غلاف الكتاب

«الأدب والجنون» لشاكر عبد الحميد.. قراءة نقدية في جدل الإبداع والمرض النفسي

كاتي ظريف تعلق زينات رمضان

كاتي ظريف.. حكاية أول مسحراتية مسيحية تنسج خيوط المحبة في ليالي رمضان بدهب

فتاوى

فتاوى| حكم صيام الجنب الجاهل بالغسل.. هل يجوز صيام آخر يوم من شعبان؟.. . كيف تستعد لـ رمضان قبل قدومه؟

بالصور

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

أكلة شعبية مصرية.. طريقة عمل لحمة بالقرصية | غداء عائلي في الشتاء

طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم

استيقاظ السيدات والفتيات الساعة 3 فجراً .. متى يصبح الأمر مقلقا؟

لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟
لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟
لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد