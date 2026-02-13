قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسكان توجه تحذيرا عاجلا لأصحاب شقق سكن لكل المصريين 7.. ما القصة؟
ترامب يحذر: فشل المفاوضات النووية يعني "يوما عصيبا" لإيران
مصطفى بكري: أقول الحقيقة ولا أُرضي أحدا.. وأدعم المعارضة الوطنية البناءة
يوتيوب يطلق تطبيقًا رسميًا لنظارة Apple Vision Pro بعد انتظار سنتين
خلال لقاء رضا بهلوي.. زيلينسكي يطالب بتشديد العقوبات ضد إيران
كم مرة صام النبي شهر رمضان؟.. تعرف على الإجابة الصحيحة
النيابة العامة تأمر بحبس متهمة لنشر فيديو بإدعاء محاولة اختطاف من مجهول
فضيحة مدوية.. صاحب شركة إنتاج فني متهم باستغلال الصغار والشباب
أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين
نقيب الصحفيين عن واقعة شاب بنها: حماية الضحايا مسئولية الصحافة وليس إعادة إنتاج العنف
نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية
البنك المركزي: تراجع التضخم إلى 7% خلال الربع الأخير من العام الحالي..تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار السلع الغذائية في أسواق الوادي الجديد اليوم

منصور ابوالعلمين

تشهد محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، انتظامًا ملحوظًا في حركة الأسواق بمختلف مراكزها، في ظل وفرة واضحة للسلع الغذائية الأساسية مع اقبال واسع من المواطنين على الشراء، ما يمنح المواطنين قدرًا من الاستقرار المعيشي مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ويعزى هذا الاستقرار إلى المتابعة اليومية المكثفة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مديرية التموين والوحدات المحلية، لضمان انسياب السلع داخل الأسواق والمنافذ الحكومية، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، فضلًا عن الدفع بكميات إضافية من المنتجات لتلبية احتياجات المواطنين..

وخلال جولة ميدانية بعدد من الأسواق، سُجل ثبات نسبي في أسعار السلع الجافة، حيث بلغ سعر كيلو الدقيق 22 جنيهًا، وكيلو الفاصوليا 55 جنيهًا، وكيلو العدس الأصفر 47 جنيهًا، بينما سجل الشاي الحجم الكبير 50 جنيهًا، وكيس الملح الكبير 28 جنيهًا، كما تراوحت أسعار منتجات التونة بين 85 و100 جنيه حسب النوع والحجم.

أما اللحوم والدواجن، فقد تراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 300 و350 جنيهًا، فيما سجلت الدواجن البيضاء من 85 إلى 100 جنيه للكيلو، وسط وفرة في المعروض، وفي قطاع الألبان، بلغ سعر كيلو الجبن الأبيض من 75 إلى 85 جنيهًا، وسجل الجبن الأبيض وزن 500 جرام نحو 55 جنيهًا، بينما استقرت كرتونة البيض عند 125 جنيهًا تقريبًا.

وفيما يتعلق بالزيوت والسمن، سجلت زجاجة الزيت سعة لتر 57 جنيهًا، وبلغ سعر السمن وزن كيلو 67 جنيهًا، بينما وصل سعر عبوة السمن 2 كيلو إلى 135 جنيهًا، كما بلغ سعر شكارة الأرز 10 كيلو 220 جنيهًا، و25 كيلو 515 جنيهًا، وسجلت شكارة المكرونة 10 كيلو 180 جنيهًا، وكرتونة المكرونة 125 جنيهًا.

وأكد عدد من المواطنين أن ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتحركة أسهم في تخفيف الأعباء، خاصة في القرى والمناطق البعيدة، كما أشار تجار إلى أن زيادة المعروض عززت من استقرار الأسعار ومنعت حدوث قفزات مفاجئة.

وتواصل المحافظة تنفيذ خططها الرقابية والتوسعية، مع دعم المعارض الموسمية ومبادرات توفير السلع بأسعار مناسبة، ما يرسخ حالة الاستقرار في الأسواق ويحافظ على توازنها خلال الفترة المقبلة.

