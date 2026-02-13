أسعار السلع الغذائية في أسواق الوادي الجديد اليوم

تشهد محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، انتظامًا ملحوظًا في حركة الأسواق بمختلف مراكزها، في ظل وفرة واضحة للسلع الغذائية الأساسية مع اقبال واسع من المواطنين على الشراء، ما يمنح المواطنين قدرًا من الاستقرار المعيشي مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ويعزى هذا الاستقرار إلى المتابعة اليومية المكثفة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مديرية التموين والوحدات المحلية، لضمان انسياب السلع داخل الأسواق والمنافذ الحكومية، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، فضلًا عن الدفع بكميات إضافية من المنتجات لتلبية احتياجات المواطنين..

وخلال جولة ميدانية بعدد من الأسواق، سُجل ثبات نسبي في أسعار السلع الجافة، حيث بلغ سعر كيلو الدقيق 22 جنيهًا، وكيلو الفاصوليا 55 جنيهًا، وكيلو العدس الأصفر 47 جنيهًا، بينما سجل الشاي الحجم الكبير 50 جنيهًا، وكيس الملح الكبير 28 جنيهًا، كما تراوحت أسعار منتجات التونة بين 85 و100 جنيه حسب النوع والحجم.

أما اللحوم والدواجن، فقد تراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 300 و350 جنيهًا، فيما سجلت الدواجن البيضاء من 85 إلى 100 جنيه للكيلو، وسط وفرة في المعروض، وفي قطاع الألبان، بلغ سعر كيلو الجبن الأبيض من 75 إلى 85 جنيهًا، وسجل الجبن الأبيض وزن 500 جرام نحو 55 جنيهًا، بينما استقرت كرتونة البيض عند 125 جنيهًا تقريبًا.

وفيما يتعلق بالزيوت والسمن، سجلت زجاجة الزيت سعة لتر 57 جنيهًا، وبلغ سعر السمن وزن كيلو 67 جنيهًا، بينما وصل سعر عبوة السمن 2 كيلو إلى 135 جنيهًا، كما بلغ سعر شكارة الأرز 10 كيلو 220 جنيهًا، و25 كيلو 515 جنيهًا، وسجلت شكارة المكرونة 10 كيلو 180 جنيهًا، وكرتونة المكرونة 125 جنيهًا.

وأكد عدد من المواطنين أن ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتحركة أسهم في تخفيف الأعباء، خاصة في القرى والمناطق البعيدة، كما أشار تجار إلى أن زيادة المعروض عززت من استقرار الأسعار ومنعت حدوث قفزات مفاجئة.

وتواصل المحافظة تنفيذ خططها الرقابية والتوسعية، مع دعم المعارض الموسمية ومبادرات توفير السلع بأسعار مناسبة، ما يرسخ حالة الاستقرار في الأسواق ويحافظ على توازنها خلال الفترة المقبلة.