طبق البيض بـ100 جنيه واللحمة بـ280..تخفيض على السلع الغذائية لدعم المواطنين

في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، كشف أحمد سالم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماة مصر للتنمية المستدامة، تفاصيل فعاليات المعرض الوطني للصناعات والسلع الغذائية، الذي جاء ليقدم نموذجًا عمليًا للتكافل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، خاصة مع حلول شهر رمضان وزيادة الطلب على السلع الأساسية.

جاءت تصريحات سالم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حيث استعرض أبرز ما يقدمه المعرض من تخفيضات غير مسبوقة على مختلف السلع الغذائية.

تعاون حكومي واسع لضمان توافر السلع

أكد سالم أن المعرض أُقيم بالتعاون مع عدد من شركاء النجاح، وفي مقدمتهم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لضمان توفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وأسعار مناسبة.

وأوضح أن التنسيق المشترك بين الجهات المعنية أسهم في ضبط منظومة العرض والطلب داخل المعرض، مع الالتزام بمعايير الجودة وتقديم المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية.

أسعار غير مسبوقة في السوق

شهد المعرض طرح سلع غذائية بأسعار وصفها سالم بأنها "غير مسبوقة"، حيث تم توفير:

طبق البيض بسعر 100 جنيه

كيلو الدواجن بـ100 جنيه

كيلو اللحمة بـ280 جنيهًا

البط بسعر 118 جنيهًا

كما تم ضخ 2.5 طن من الأسماك المدعمة يوميًا، ليصل إجمالي الدعم اليومي إلى نحو 4 أطنان، في خطوة تستهدف تعزيز المعروض ومواجهة موجات الغلاء.

وأشار سالم إلى أن هذه الكميات تم توفيرها بدعم من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يضمن استمرارية المعرض وقدرته على تلبية احتياجات المواطنين طوال فترة انعقاده.

دعم مباشر من وزير التموين

لفت سالم إلى أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، كان حريصًا على تقديم الدعم الكامل للمعرض، من خلال توجيه الجهات التابعة للوزارة لتوفير السلع وفتح المنافذ المؤقتة وتنظيم الأسواق اليومية.

وأوضح أن هذه التحركات ساعدت في وصول المنتجات إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، مع الحفاظ على جودة المعروض وتنوعه، بما يلبي مختلف الاحتياجات الغذائية للأسر المصرية.

إشراف تنظيمي ومشاركة إنتاجية

كما أشاد سالم بدور الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في الإشراف على تنظيم المعرض وضمان توافر جميع المنتجات بالكميات المطلوبة.

ولم يقتصر الأمر على السلع الغذائية، إذ ساهمت وزارة الإنتاج الحربي في توفير الأجهزة المنزلية والمنتجات الصناعية بأسعار تنافسية، ما أضفى على المعرض طابعًا شاملًا يلبي احتياجات الأسرة المصرية بشكل متكامل.

منصة للتوعية ومحاربة الغلاء

أكد سالم أن المعرض لم يكن مجرد منفذ لبيع السلع بأسعار مخفضة، بل جاء كمنصة توعوية تهدف إلى محاربة الغلاء وتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشار إلى أن هذا النموذج يعكس صورة إيجابية للتعاون بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.

نموذج ناجح للتكامل في رمضان

واختتم سالم تصريحاته بالتأكيد على أن المعرض يمثل تجربة ناجحة للتكامل بين الدولة والمجتمع المدني خلال شهر رمضان، موضحًا أن الهدف الأساسي ليس مجرد تنظيم فعالية موسمية، بل ترسيخ آلية مستدامة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

وبين التخفيضات الكبيرة وتكامل الجهود الرسمية والمجتمعية، يبرز المعرض الوطني للصناعات والسلع الغذائية كنموذج عملي لمواجهة تحديات الأسواق وتحقيق التوازن لصالح المواطن.