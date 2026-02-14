استيراد دواجن مجمدة وطرحها بالمنافذ قبل شهر رمضان.. تفاصيل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيماء مجدي

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 286 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 6 وحتى 12 فبراير الجاري، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.


وسلط الانفوجراف الضوء على مشاركة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، افتتاح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإنابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس اسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، معرض «أهلاً رمضان» الرئيسي بمحافظة الجيزة

واستقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا رفيع المستوى من شركة "باير" (Bayer) العالمية، في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال الشراكات الدولية الكبرى، كما شهد فاروق، إعلان القنصلية العامة في هامبورج عن تدشين أعمال مجلس الصادرات والأعمال المصرية في شمال ألمانيا، كما بحث وزير الزراعة تعزيز التعاون مع كبرى الشركات الهولندية لرفع قدرات التصدير والإنتاج الزراعي

وأجرى  وزير الزراعة زيارة إلي محافظة شمال سيناء، لتفقد عدد من المشروعات الزراعية التنموية بالمحافظة، والتابعة لمركز بحوث الصحراء، حيث استقبله اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة، بينما عُقد اجتماع ثلاثي ضم كلًا من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث تم الاتفاق على استيراد دواجن مجمدة وطرحها بالمنافذ قبل شهر رمضان لتعزيز المعروض وضبط الأسواق.

كما تفقد وزير الزراعة ومحافظو مطروح والقاهرة والجيزة النسخة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للتمور بالمتحف الزراعي، كما افتتح  وزير الزراعة ومحافظ القاهرة، معرض السلع والمنتجات الغذائية بميدان باب الشعرية، لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما افتتح الوزير أيضا جناح منتجات وزارة الزراعة المخصص لسلع شهر رمضان المبارك بفرع "جملة ماركت" بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة.

وتلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد عضام رئيس لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية، استعرض فيه أبرز جهود وأعمال اللجنة خلال عام 2025، بينما نشر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 6 معلومات حول إعادة إحياء بنك الجينات النباتية للصحارى المصرية، وذلك بمحطة بحوث الصحراء بالشيخ زويد، التابعة لمركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بمناسبة وضع وزير الزراعة حجر الأساس لإعادة تأهيل وإعمار المحطة.
وأطلق قطاع الإرشاد الزراعي، فعاليات ورشة العمل التدريبية حول: الزراعة المستدامة والذكية كمدخل لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية، بينما استضافت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة العمل الثالثة لمشروع "نحو سلاسل إمداد أكثر مرونة واستدامة لإنتاج الألبان في دول حوض البحر الأبيض المتوسط"، وذلك بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية.

كما نفذ مركز الزراعة التعاقدية سلسلة من الندوات التثقيفية والإرشادية الموسعة بمحافظة المنيا لتوسيع قاعدة "الزراعة التعاقدية" وتأمين تسويق المحاصيل الزيتية، كذلك اختتم معهد بحوث التناسليات الحيوانية فعاليات البرنامج التدريبي والخدمي المكثف بالتعاون مع برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الزراعية، والذي استهدف محافظات سوهاج، أسيوط، وبني سويف خلال الفترة من 18 يناير وحتى 4 فبراير الجاري

بينما اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، البرنامج التدريبي المتخصص حول "نظام إدارة الجودة في معامل الاختبار طبقًا لمواصفة الأيزو ISO/IEC 17025:2017"، كما  نجحت فرق الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تحصين نحو 2,121,924 رأس ماشية حتى الآن، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز منظومة الوقاية البيطرية وحماية الثروة الحيوانية، كما تم أيضا تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 منذ يناير ضمن الحملة القومية لمكافحة مرض السعار.

ونظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، برنامج تدريبى حول طرق وتقنيات الفحص والتقدير الميكروبيولوجي، لمتخصصين من الجهات البحثية وشركات التصنيع الغذائى بالقطاع الخاص، كما شارك فى ورشة العمل الافتتاحية في اطار مبادرة منظمة الفاو للعمل العالمي بشأن التنمية الخضراء للمنتجات الزراعية الخاصة "بلد واحد منتج واحد ذو أولوية"، كما تم تنظيم ورشة عمل حول تحديثات الإتحاد الأوروبى بشأن متبقيات المبيدات وطرق سحب العينات، بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وبلغ اجمالى عدد العينات التي تم استلامها خلال هذا الأسبوع 8500 عينة.

الزراعة وزارة الزراعة وزير الزراعة

