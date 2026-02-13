من القليوبية إلى الشيخ زايد .. بكري يكشف فضائح مؤلمة من الاعتداء إلى الاتجار بالبشر

قال الإعلامي مصطفى بكري إن ما شهدته محافظة القليوبية من واقعة وصفها بـ«المؤسفة والفاضحة» يمثل جرس إنذار خطير، مشيرًا إلى أن شابًا تقدم لخطبة فتاة وتم رفضه مرتين، قبل أن يقوم أهلها باستدراجه وإجباره في الطريق العام على ارتداء ملابس نسائية وتصويره والتعدي عليه بالضرب.

وأكد خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” أن وزارة الداخلية تحركت فور تداول الفيديو، وألقت القبض على المتهمين وعددهم 9 أشخاص بينهم سيدتان، وذلك عقب بلاغ تلقاه مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية بشأن الواقعة.

ارتداء ملابس نسائية

وأضاف أن الفحص أثبت تعديهم على المجني عليه، وهو عامل مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره بالشارع بسبب خلافات لارتباطه بعلاقة عاطفية بكريمة إحداهن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

قضية اتجار بالبشر

وأشار إلى واقعة أخرى هزت الرأي العام، تتعلق بقضية اتجار بالبشر كبرى في مدينة الشيخ زايد، المتهم فيها رجل أعمال بارز ومدير دار أيتام شهيرة.

ولفت إلى أن القضية كانت تتم تحت ستار العمل الأهلي والخيري، حيث اتبع المتهم، البالغ 54 عامًا ومالك إحدى كبرى شركات الإنتاج الفني، سياسة الإغراق في الرفاهية المفرطة، عبر توزيع هواتف فاخرة على الضحايا لإحكام السيطرة عليهم وصناعة سياج من الصمت.