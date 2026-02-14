قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السب 14-2-2026

محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم السب 14-2-2026 استقرارًا نسبيًا داخل محلات الصاغة، وفق متوسط الأسعار المتداولة دون احتساب المصنعية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 531.00 درهما، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 4248.00 درهما، بالتزامن مع وصول سعر الأونصة عالميًا إلى 4975.87 دولار.

متوسط أسعار الذهب اليوم في الإمارات

  • سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 598.00 درهما.
  • سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ 553.75 درهم.
  • سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 531.00 درهما.
  • سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 455.25 درهم.
  • سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 352.25 درهم.
  • سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 301.75 درهم.
    سعر الأونصة بلغ 18600.00 درهم.
  • سعر الجنيه الذهب سجل 4248.00 درهما.
  • سعر الأونصة عالميًا بلغ 4975.87 دولار.

تفاصيل أسعار الذهب في الإمارات بمحلات الصاغة

بلغ سعر الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، مستوى 598.00 درهما للجرام، بينما سجل عيار 22 نحو 553.75 درهم للجرام.

وسجل عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، 531.00 درهما للجرام، في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 455.25 درهم، وهو من الأعيرة الشائعة في المشغولات العصرية.

أما عيار 14 فقد سجل 352.25 درهم للجرام، وعيار 12 بلغ 301.75 درهم.

وعلى مستوى الوحدات الأكبر، سجلت الأونصة 18600.00 درهم، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 4248.00 درهما، متأثرًا بالسعر العالمي للأونصة الذي سجل 4975.87 دولار.

أسعار الذهب أسعار الذهب في الإمارات أسعار الذهب في الإمارات اليوم السب 14 2 2026 سعر جرام الذهب عيار 21 متوسط أسعار الذهب اليوم في الإمارات

