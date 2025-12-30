الأهلي ينعى نجمه السابق حمدي جمعة عقب وفاته بعد صراع مع المرض

نعى النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، حمدي جمعة، نجم القلعة الحمراء السابق، والذي وافته المنية مساء أمس، الاثنين.

وقال النادي الأهلي، في بيان رسمي: “مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن حمدي جمعة، لاعب الأهلي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى - عز وجل -أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان”.

وتوفي الكابتن حمدي جمعة، نجم النادي الأهلي السابق، بعد صراع مع المرض، بحسب ما أعلن الإعلامي أحمد شوبير.