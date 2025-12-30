موعد ومكان جنازة الراحل حمدي جمعة نجم الأهلي السابق

أعلن الإعلامي أحمد شوبير وفاة الكابتن حمدي جمعة، نجم النادي الأهلي السابق، بعد صراع مرير مع المرض، ليودع الوسط الرياضي أحد لاعبيه الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ القلعة الحمراء.

ونعى شوبير الراحل عبر حسابه على منصة “إكس”، قائلا: لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة كابتن حمدي جمعة نجم الأهلي السابق بعد صراع مرير مع المرض، البقاء والدوام لله"، في رسالة مؤثرة عكست حالة الحزن التي سيطرت على الوسط الكروي عقب إعلان الخبر.

موعد ومكان جنازة الراحل حمدي جمعة

وأوضح شوبير أن صلاة الجنازة على روح الكابتن حمدي جمعة ستقام اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر، بمسجد صلاح الدين عند كوبري الجامعة بمنطقة المنيل، على أن يتم تشييع الجثمان عقب الصلاة.

ظهوره الأخير

كان الكابتن حمدي جمعة قد عانى خلال الفترة الأخيرة من أزمة صحية حادة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط متابعة واهتمام كبيرين من رموز النادي الأهلي والكرة المصرية، حيث حرص عدد من نجوم الأهلي ومنتخب مصر السابقين، من بينهم طاهر أبو زيد ومحمد عامر ومختار مختار، على زيارته للاطمئنان على حالته الصحية ودعمه في محنته.

زيارة الخطيب

كما قام الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بزيارة الراحل خلال فترة مرضه، وحرص على الاطمئنان عليه، مؤكدا دعم إدارة النادي وجماهيره له، في لفتة إنسانية تعكس العلاقة القوية التي تجمع أبناء الأهلي بعضهم ببعض، وتقدير النادي لتاريخه ولاعبيه السابقين.

وبرحيل الكابتن حمدي جمعة، يفقد النادي الأهلي أحد نجومه الذين دافعوا عن ألوانه في فترة مهمة من تاريخه، ليظل اسمه حاضرًا في ذاكرة الجماهير وزملائه كأحد اللاعبين الذين قدموا الكثير داخل المستطيل الأخضر.