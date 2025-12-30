قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تايوان تلغي عبور رحلات ترانزيت عبر أجوائها بسبب تدريبات الصين
أحمد حمدي يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا
الهلال الأحمر: زاد العزة 105 تحمل سلال غذائية ومواد طبية وشتوية لأهالي غزة
تنبيه للمسافرين: هيئة السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم
سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه
حسابات التأهل ترسم الطريق.. المنافس الأقرب لمصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا
وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية أجرت خلال العام الجاري نحو 390 ألف عملية
دعاء دخول السنة الجديدة .. احرص عليه لتعم البركة ويبدأ العام بالتوفيق
أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل
بنك مصر يعدل أسعار العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري
أضخم تطوير للمناهج الدراسية في تاريخ الوزارة.. ماذا أنجزت التعليم في 2025؟
رئيس الوزراء: نتحرك بخطوات مدروسة لتطبيق التأمين الصحي الشامل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد ومكان جنازة الراحل حمدي جمعة نجم الأهلي السابق

إسلام مقلد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير وفاة الكابتن حمدي جمعة، نجم النادي الأهلي السابق، بعد صراع مرير مع المرض، ليودع الوسط الرياضي أحد لاعبيه الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ القلعة الحمراء.

ونعى شوبير الراحل عبر حسابه على منصة “إكس”، قائلا: لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة كابتن حمدي جمعة نجم الأهلي السابق بعد صراع مرير مع المرض، البقاء والدوام لله"، في رسالة مؤثرة عكست حالة الحزن التي سيطرت على الوسط الكروي عقب إعلان الخبر.

موعد ومكان جنازة الراحل حمدي جمعة

وأوضح شوبير أن صلاة الجنازة على روح الكابتن حمدي جمعة ستقام اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر، بمسجد صلاح الدين عند كوبري الجامعة بمنطقة المنيل، على أن يتم تشييع الجثمان عقب الصلاة.

ظهوره الأخير

كان الكابتن حمدي جمعة قد عانى خلال الفترة الأخيرة من أزمة صحية حادة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط متابعة واهتمام كبيرين من رموز النادي الأهلي والكرة المصرية، حيث حرص عدد من نجوم الأهلي ومنتخب مصر السابقين، من بينهم طاهر أبو زيد ومحمد عامر ومختار مختار، على زيارته للاطمئنان على حالته الصحية ودعمه في محنته.

زيارة الخطيب

كما قام الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بزيارة الراحل خلال فترة مرضه، وحرص على الاطمئنان عليه، مؤكدا دعم إدارة النادي وجماهيره له، في لفتة إنسانية تعكس العلاقة القوية التي تجمع أبناء الأهلي بعضهم ببعض، وتقدير النادي لتاريخه ولاعبيه السابقين.

وبرحيل الكابتن حمدي جمعة، يفقد النادي الأهلي أحد نجومه الذين دافعوا عن ألوانه في فترة مهمة من تاريخه، ليظل اسمه حاضرًا في ذاكرة الجماهير وزملائه كأحد اللاعبين الذين قدموا الكثير داخل المستطيل الأخضر.

الإعلامي أحمد شوبير أحمد شوبير حمدي جمعة النادي الأهلي

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

جون ادوارد

وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025

منتخب المغرب

موعد مباراة المغرب القادمة في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

الحكومة اليمنية

الحكومة اليمنية تثمن المواقف التاريخية السعودية وتؤيد قرارات العليمي

مودي وبوتين

رئيس وزراء الهند يعرب عن قلقه من محاولة استهداف مقر إقامة بوتين

خالدة ضياء

قادة باكستان يعزون بنجلاديش في وفاة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء

5 خطوات سهلة لترتيب غرفة النوم بسرعة الصاروخ

براءة اختراع من BMW للفتيس المانيوال.. أكثر ذكاءً وأقل عرضة للتلف

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

بقع الشمس أو بقع العمر: لماذا تظهر وكيف تحمي بشرتك منها؟

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

