باريس سان جيرمان يعلن رحيل أفضل شوتر مصري

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة اليد، اليوم، رسميًا رحيل لاعب منتخب مصر الوطني عبد الرحمن فيصل عن صفوف الفريق، على أن ينهي عقده مع النادي في 31 ديسمبر الحالي.

وجاء هذا الاتفاق بين اللاعب والإدارة بعد تفاهم متبادل لإنهاء التعاقد قبل نهاية الموسم، ما يتيح لـ عبد الرحمن فيصل الانتقال لأي نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويُعتبر عبد الرحمن فيصل من أبرز لاعبي منتخب مصر، حيث يتميز بقدراته التهديفية العالية، وهو ما جعله واحدًا من أفضل الشوترز المصريين في أوروبا خلال الفترة الأخيرة.