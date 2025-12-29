رئيس اتحاد اليد: نثق في لاعبي منتخب مصر لمواصلة الهيمنة الأفريقية

أكد خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد علي توجيه الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه المتواصل وغير المحدود لمنظومة كرة اليد المصرية، وهو دعم حقيقي لم يكن مجرد كلمات، بل تُرجم إلى إنجازات ونجاحات متتالية وضعت كرة اليد المصرية في مكانتها المستحقة على خريطة الرياضة العالمية.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمنتخب اليد لتحفيزه ، واضاف فتحي : ما تحققه كرة اليد اليوم هو نتاج رؤية واضحة وإيمان من الدولة المصرية بأهمية الاستثمار في المنتخبات الوطنية، وهو ما نشعر به دائمًا من الوزير الذي لا يدّخر جهدًا في توفير كل سبل الدعم للاتحاد والمنتخبات، إيمانًا منه بقدرتهم على رفع اسم مصر عاليًا في كل المحافل.

وأود أن أوجّه رسالة فخر وتحفيز إلى لاعبي منتخب مصر الأول لكرة اليد والجهاز الفني، وأنتم مقبلون على مرحلة مهمة وصعبة، للدفاع عن لقب كأس الأمم الأفريقية بعد التتويج به ثلاث نسخ متتالية، وهو إنجاز تاريخي يضع على عاتقكم مسؤولية كبيرة.

وشدد رئيس اتحاد اليد : بطولة أفريقيا في رواندا القادمة لن تكون سهلة على الإطلاق، فجميع المنتخبات تسعى لإيقاف هيمنة مصر واستعادة اللقب، لكننا نثق في عزيمتكم وخبرتكم وروحكم القتالية، وفي قدرتكم على التعامل مع الضغوط والتحديات، كما اعتدنا منكم دائمًا.

أنتم أبطال القارة وحملة اللقب، وتعلمون جيدًا أن القمة لا يحافظ عليها إلا الكبار. نثق أنكم ستقاتلون من أجل اسم مصر، وستقدمون كل ما لديكم لإسعاد الجماهير المصرية، والاستمرار في كتابة تاريخ جديد لكرة اليد المصرية.