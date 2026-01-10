هزيمة الأهلي والزمالك.. نتائج مثيرة في دوري أليانز لرجال السلة

انتهت منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مباريات الذهاب بالدور التمهيدي لدوري أليانز كرة لسلة لموسم 2025-2026 والتي شهدت منافسة شرسة في كل المباريات.

وشهدت مباريات اليوم فوز الاتحاد على الأهلي بنتيجة 81-69، فيما حقق بتروجت الفوز على نظيره سبورتنج نتيجة 80-77، وفاز سموحة على الجزيرة بنتيجة 80-79، بينما تفوق المصرية للاتصالات على الزمالك بنتيجة 88-77.

وبذلك تنتهي مباريات الذهاب للدور التمهيدي من الأول للثامن بتصدر الاتحاد السكندري جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، يليه الأهلي برصيد 13 نقطة، ثم الزمالك في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

أما في المركز الرابع فجاء الجزيرة برصيد 10 نقاط متساويًا بنفس عدد النقاط مع المصرية للاتصالات صاحب المركز الخامس وسموحة صاحب المركز السادس، فيما احتل سبورتنج المركز السابع برصيد 8 نقاط، وبتروجت في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

ويشارك في الدور التمهيدي 8 فرق، وهي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجت، وسموحة.

وتُعد بطولة دوري أليانز الممتاز لكرة السلة البطولة الأبرز على مستوى الموسم المحلي، حيث يتأهل بطلها إلى الدوري الإفريقي، والذي يمثل بوابة الوصول إلى كأس العالم للأندية.

وتُذاع مباريات دوري أليانز مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب.