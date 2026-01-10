قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شكاوى من صعوبة الأسئلة بأول أيام امتحانات نصف العام ببعض المحافظات
رئيس الوزراء يوجه بتشغيل مستشفى بولاق الدكرور قبل شهر رمضان
7 محاذير.. ماذا قال حسام حسن للاعبيه قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات؟
مصر ضد كوت ديفوار.. معركة تكتيكية بين حسام حسن وإيميرس فاي في قمة القارة
غطاء للقـ.تل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
حكما لقمة الفراعنة والأفيال.. هل يكرر مصطفى غربال خطأ مباراة مصر والسنغال 2022
هزيمة الأهلي والزمالك.. نتائج مثيرة في دوري أليانز لرجال السلة
كاظم في "الدادة دودي" يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
رياضة

هزيمة الأهلي والزمالك.. نتائج مثيرة في دوري أليانز لرجال السلة

سلة الأهلي
سلة الأهلي
محمد سمير

انتهت منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مباريات الذهاب بالدور التمهيدي لدوري أليانز كرة لسلة لموسم 2025-2026 والتي شهدت منافسة شرسة في كل المباريات.

وشهدت مباريات اليوم فوز الاتحاد على الأهلي بنتيجة 81-69، فيما حقق بتروجت الفوز على نظيره سبورتنج نتيجة 80-77، وفاز سموحة على الجزيرة بنتيجة 80-79، بينما تفوق المصرية للاتصالات على الزمالك بنتيجة 88-77.

وبذلك تنتهي مباريات الذهاب للدور التمهيدي من الأول للثامن بتصدر الاتحاد السكندري جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، يليه الأهلي برصيد 13 نقطة، ثم الزمالك في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

أما في المركز الرابع فجاء الجزيرة برصيد 10 نقاط متساويًا بنفس عدد النقاط مع المصرية للاتصالات صاحب المركز الخامس وسموحة صاحب المركز السادس، فيما احتل سبورتنج المركز السابع برصيد 8 نقاط، وبتروجت في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

ويشارك في الدور التمهيدي 8 فرق، وهي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجت، وسموحة.

وتُعد بطولة دوري أليانز الممتاز لكرة السلة البطولة الأبرز على مستوى الموسم المحلي، حيث يتأهل بطلها إلى الدوري الإفريقي، والذي يمثل بوابة الوصول إلى كأس العالم للأندية.

وتُذاع مباريات دوري أليانز مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب.

دوري أليانز كرة لسلة الجولة الأخيرة الأهلي الاتحاد الزمالك

